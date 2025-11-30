Над 500 души загинаха при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

Б роят на загиналите при наводнения и свлачища, предизвикани от проливните дъждове в Югоизточна Азия, надхвърли 500 души, като спасителните и хуманитарните операции продължават, съобщи Ройтерс.

Големи части от Индонезия, Малайзия и Тайланд са засегнати от интензивни валежи, които продължават вече седмица, а в Малакския проток се е образувала рядка тропическа буря.

В Индонезия са загинали 336 души, в Тайланд загиналите са 170, а двама са загинали в Малайзия.

Въпреки, че водите постепенно се оттеглят, спасителите все още трудно достигат до редица пострадали райони.

По официални данни над 4 милиона души са засегнати, от които близо 3 милиона в Южен Тайланд и 1,1 милиона в Западна Индонезия.

Отделно в Шри Ланка 153 души загинаха при наводнения и свлачища Бенгалския залив, 191 са в неизвестност, а над половин милион жители са пострадали.

В Индонезия екипите за помощ използват хеликоптери, за да доставят храна и вода на откъснати общности на остров Суматра, където свлачища и наводнения опустошиха три провинции.

Според властите има сигнали и за разграбване на хранителни пакети в други райони, където отчаяни хора търсят храна и вода. Официално 289 души все още са в неизвестност, а 213 000 са разселени.

В съседна Малайзия около 24 500 души все още се намират в евакуационни центрове, съобщи националната служба за бедствия.

Метеоролозите отмениха вчера предупрежденията за тропическа буря и продължителни дъждове и прогнозират по-ясно време за по-голямата част от страната.