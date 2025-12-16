Любопитно

Споделени емоции и специални моменти за празниците с NOVA
П о време на най-светлите дни от годината празничният дух завладява ефира на NOVA. Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, три грандиозни спектакъла, над петдесет филмови заглавия, единадесет от които премиерни за българския телевизионен ефир, и девет концерта на любими изпълнители ще внесат уют и настроение в коледната и новогодишна програма на NOVA.

Трогателно начало на празничната програма ще сложат състезателният пилот Дени и неговото вярно куче Енцо в премиерния филм “Невероятният живот на Енцо“ в понеделник (22 декември) от 20:00 ч., а на следващия ден по същото време (23 декември) любимият „Сам вкъщи“ ще сблъска малкия Кевин Макалистър (Маколи Кълкин) с двама крадци и куп забавни приключения. Зрителите ще могат да се насладят и на останалите части от класическата коледна поредица между 24 и 27 декември.

Юбилейният концерт на детския музикален хор „Бон-Бон“ – „Нещо ново“ с песни за мечти, приятелство и колаборации с едни от най-обичаните български артисти ще стопли сърцата в 12:30 ч. на 24 декември.

Празничният ден ще продължи с романтичните премиери “Като падащи снежинки“ (14:30 ч.) и „Тайни по Коледа“ (16:15 ч.).

Навръх Бъдни вечер предстоят забавления със „Сам вкъщи 2” (20:00 ч.) и спектакъла, в който възрастни и деца мечтаят – „Нощ на звездите“ (22:00 ч.). В него зрителите ще могат да видят едно вдъхновяващо шоу от Енчо Керязов и артисти с всевъзможни умения.

На 25 декември в 9:30 ч. „Момчето, което можеше да бъде крал“ ще открие Екскалибур – най-могъщия меч, за да спаси света от зла магьосница. Коледният обяд (12:30 ч.) ще премине под звуците на едни от най-големите хитове и най-романтични балади на обичания от поколения българи Веселин Маринов. В следобедните часове предстоят споделени моменти с историята на обикновена жена, чиято съдба може да се преобърне след среща с очарователен мъж в премиерата „Весела кралска Коледа“ (15:00 ч.) и приключенията в „Сам вкъщи“ 3 (17:00 ч.).

Вечерта ще бъде посветена на благотворителната инициатива, която помага на децата с различни хронични заболявания „Българската Коледа“ (20:00 ч.). 22-рото издание на спектакъла, който ще бъде излъчен в ефира на NOVA, обединява усилията и съпричастността на хората чрез осигуряване на съвременна медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна. Веднага след това (22:00 ч.) заключителният концерт на турнето Coca Cola The Voice Happy Energy Tour ще зарази публиката с добро настроение и изпълнения от най-актуалните артисти на българската сцена.

Едни от най-обичаните звезди на българската естрадна музика – „Братя Аргирови“, ще зарадват публиката с летния си концерт в родния им Пловдив от 12:30 ч. на 26 декември.

След това предстои филмов маратон с премиерата „Коледа, любов и фъдж“ (14:30 ч.), „Сам вкъщи 4“ (16:15 ч.) и „Д-р Дулитъл“ (20:00 ч.). Край на празничната вечер ще сложи концертът на Криско (22:00 ч.), който за първи път събира на едно място всичките му хитове в последните 10 години.

През уикенда между празниците своя дебют в ефира ще направят романтичните филми „Професорът и принцесата“ (27 декември, 10:00 ч.), „Магията на Коледа: Втори шанс за любовта“ (27 декември, 12:30 ч.), “Открадни сърцето ми“ (28 декември, 10:00 ч.), „Коледно родео“ (28 декември, 12:30 ч.), „Коледно сватосване“ (28 декември, 14:15 ч.) и трилърът с участието на Джош Хартнет и българския актьор Юлиан Костов – “Убийствен полет“ (28 декември, 22:00 ч.).

Споделени емоции и празнично настроение очакват зрителите на NOVA за финал на годината. Сред акцентите в последния ден от годината попадат новогодишното издание на музикалното приключение „Пееш или лъжеш“ (20:00 ч.), специалният спектакъл „Гала вечер с NOVA” (22:00 ч.) и грандиозният концерт на Драгана Миркович и Миле Китич (00:30 ч.).

Не пропускайте коледната и новогодишна програма на NOVA!

