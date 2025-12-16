България

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

Според свидетели, пешеходката е пресичала на зелен светофар, който обаче съвпадал със зеления светофар за автомобилите в кръстовището

16 декември 2025, 13:03
Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София
Източник: БТА

П робите за алкохол и наркотици на жената, която тази сутрин блъсна с автомобила си 15-годишно момиче на пешеходна пътека в столичния кв. „Хаджи Димитър“, до 95-о Средно училище, са отрицателни, каза на брифинг комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Към момента детето е с гръдна травма и е настанено в „Пирогов“, намира се в операционната, каза той. Момичето е пресичало на пешеходна пътека.

На светофара е бил подаден зелен сигнал, а в същото време зелена светлина е била подадена и за завиващите автомобили.Светофарът на уредбата на ул. "Ангел Войвода“ е пропускал едновременно водачите на автомобили и пешеходците.

Водачката на автомобила е правоспособна от 1994 г., за тези години има седем нарушения, допълниха от СДВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: БТА, Анита Иванова    
