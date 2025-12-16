Стрелба по превозно средство близо до летище JFK

П олицията на пристанищните власти разследва инцидент с пътно насилие на магистрала "Ван Уайк" близо до летище JFK във вторник сутринта, 16 декември, предаде ABC7.

Подаден е сигнал за изстрели по превозно средство близо до Изход 8. Митнически служител извън дежурство е бил разпитван във връзка със стрелбата.

Shots fired near JFK Airport during apparent road rage incident, traffic delays due to investigation https://t.co/Au5lbmDFXN pic.twitter.com/H2Kl8S7twt — Eyewitness News (@ABC7NY) December 16, 2025

Едно превозно средство е било улучено от куршуми и няма пострадали.

Затварянето на южното платно на магистрала "Ван Уайк" отклони трафика по местните пътища около летище "Кенеди".

Магистрала JFK е отворена и шофьорите могат да я използват за достъп до терминалите. Пътниците бяха насърчени да използват влака Air Train до JFK. Пътуващите също така бяха призовани да проверят статуса на полетите си.