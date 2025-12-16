Любопитно

6 признака на деменция, проявени в средна възраст

Очаква се новите случаи на деменция да достигнат 1 милион годишно до 2060 г., ако не бъдат предприети значителни мерки

16 декември 2025, 14:30
Н ово революционно проучване, публикувано в понеделник, 15 декември, в The Lancet Psychiatry, разкрива, че шест специфични симптома, проявени в средна възраст, могат да предскажат развитието на деменция повече от две десетилетия по-късно, предоставяйки ключова информация за ранна превенция, предаде New York Post

Прогнозите са диагнозите за деменция да скочат рязко през следващите години, като се очаква новите случаи да достигнат 1 милион годишно до 2060 г., ако не бъдат предприети значителни мерки.

Шест вредни навика, които увеличават риска от деменция
За целите на това проучване, изследователи от Университетски колеж Лондон анализираха данни от 5 811 участници в средна възраст, които са били предимно бели мъже. Фокусът на изследването е бил типични за клинична депресия симптоми и връзката им с деменцията.

Симптомите са били документирани чрез анкета, като участниците не са имали деменция и са били на възраст между 45 и 69 години. Здравето на участниците е било проследявано през следващите 25 години.

По време на този период на проследяване, 10% от участниците са развили деменция.

Допълнителен анализ разкрива, че участниците, които са били класифицирани като депресирани в средна възраст, са имали 27% по-висок риск от развитие на деменция.

Изследователите установяват, че това зашеметяващо увеличение на риска от деменция е изцяло обусловено от шест симптома при възрастни под 60 години.

Симптомите са:
*   Загуба на увереност
*   Невъзможност да се справят с проблеми
*   Липса на топлина и привързаност към другите
*   Чувство на нервност, сякаш нервите са опънати
*   Неудовлетвореност от начина, по който се изпълняват задачите
*   Трудности с концентрацията

По-конкретно, загубата на самоувереност и трудността при справяне с проблеми са били свързани с 50% увеличен риск от деменция.

За сравнение, изследователите установяват, че други депресивни симптоми не са имали значима, дългосрочна връзка с деменцията.

„Нашите открития показват, че рискът от деменция е свързан с шепа депресивни симптоми, а не с депресията като цяло. Този подход на ниво симптом ни дава много по-ясна представа кой може да е по-уязвим десетилетия преди развитието на деменция“, каза водещият автор Филип Франк.

Изследователският екип отбелязва, че симптоми като загуба на самоувереност, трудност при справяне с проблеми и слаба концентрация водят до социална изолация и намаляване на стимулиращите преживявания, като и двете намаляват когнитивната устойчивост.

Изследователите поддържат, че фокусирането върху тези шест ключови симптома при лечението на депресия в средна възраст може да доведе до намаляване на риска от деменция в бъдеще.

„Ежедневните симптоми, които много хора изпитват в средна възраст, изглежда, носят важна информация за дългосрочното здраве на мозъка. Обръщането на внимание на тези модели може да отвори нови възможности за ранна превенция“, каза Франк.

Откритията бяха публикувани в понеделник в списание The Lancet Psychiatry.

Въздействието на деменцията се простира отвъд когнитивния спад, тъй като увеличава риска от редица здравословни проблеми, включително инфекции, сериозни падания, сърдечно-съдови проблеми, недохранване и самата депресия.

„Това е нов и важен начин за разглеждане на депресията и деменцията и е още едно доказателство, че депресията е широк чадър, а не непременно едно заболяване“, каза съавторът на проучването Джил Ливингстън, председател на Комисията на The Lancet за превенция на деменцията.

„Има някои ограничени доказателства, че лечението на депресия в средна възраст може да намали по-късния риск от деменция, но са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере по-добре как най-добре да се намали рискът от деменция.“

Екипът признава ограниченията на своето проучване и необходимостта от по-нататъшни изследвания, за да се определи дали тези шест показателни симптома се отнасят и за жени и етнически малцинства.

Няма известно лечение за деменция, но леченията и терапиите могат да помогнат за овладяване на симптомите и потенциално да забавят прогресията на заболяването.

Източник: New York Post    
