6 признака на деменция, проявени в средна възраст

Н ово революционно проучване, публикувано в понеделник, 15 декември, в The Lancet Psychiatry, разкрива, че шест специфични симптома, проявени в средна възраст, могат да предскажат развитието на деменция повече от две десетилетия по-късно, предоставяйки ключова информация за ранна превенция, предаде New York Post.

Прогнозите са диагнозите за деменция да скочат рязко през следващите години, като се очаква новите случаи да достигнат 1 милион годишно до 2060 г., ако не бъдат предприети значителни мерки.

За целите на това проучване, изследователи от Университетски колеж Лондон анализираха данни от 5 811 участници в средна възраст, които са били предимно бели мъже. Фокусът на изследването е бил типични за клинична депресия симптоми и връзката им с деменцията.

Симптомите са били документирани чрез анкета, като участниците не са имали деменция и са били на възраст между 45 и 69 години. Здравето на участниците е било проследявано през следващите 25 години.

По време на този период на проследяване, 10% от участниците са развили деменция.

Допълнителен анализ разкрива, че участниците, които са били класифицирани като депресирани в средна възраст, са имали 27% по-висок риск от развитие на деменция.

Изследователите установяват, че това зашеметяващо увеличение на риска от деменция е изцяло обусловено от шест симптома при възрастни под 60 години.

Симптомите са:

* Загуба на увереност

* Невъзможност да се справят с проблеми

* Липса на топлина и привързаност към другите

* Чувство на нервност, сякаш нервите са опънати

* Неудовлетвореност от начина, по който се изпълняват задачите

* Трудности с концентрацията

По-конкретно, загубата на самоувереност и трудността при справяне с проблеми са били свързани с 50% увеличен риск от деменция.

За сравнение, изследователите установяват, че други депресивни симптоми не са имали значима, дългосрочна връзка с деменцията.

„Нашите открития показват, че рискът от деменция е свързан с шепа депресивни симптоми, а не с депресията като цяло. Този подход на ниво симптом ни дава много по-ясна представа кой може да е по-уязвим десетилетия преди развитието на деменция“, каза водещият автор Филип Франк.

Изследователският екип отбелязва, че симптоми като загуба на самоувереност, трудност при справяне с проблеми и слаба концентрация водят до социална изолация и намаляване на стимулиращите преживявания, като и двете намаляват когнитивната устойчивост.

Изследователите поддържат, че фокусирането върху тези шест ключови симптома при лечението на депресия в средна възраст може да доведе до намаляване на риска от деменция в бъдеще.

„Ежедневните симптоми, които много хора изпитват в средна възраст, изглежда, носят важна информация за дългосрочното здраве на мозъка. Обръщането на внимание на тези модели може да отвори нови възможности за ранна превенция“, каза Франк.

Откритията бяха публикувани в понеделник в списание The Lancet Psychiatry.

Въздействието на деменцията се простира отвъд когнитивния спад, тъй като увеличава риска от редица здравословни проблеми, включително инфекции, сериозни падания, сърдечно-съдови проблеми, недохранване и самата депресия.

„Това е нов и важен начин за разглеждане на депресията и деменцията и е още едно доказателство, че депресията е широк чадър, а не непременно едно заболяване“, каза съавторът на проучването Джил Ливингстън, председател на Комисията на The Lancet за превенция на деменцията.

„Има някои ограничени доказателства, че лечението на депресия в средна възраст може да намали по-късния риск от деменция, но са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере по-добре как най-добре да се намали рискът от деменция.“

Екипът признава ограниченията на своето проучване и необходимостта от по-нататъшни изследвания, за да се определи дали тези шест показателни симптома се отнасят и за жени и етнически малцинства.

Няма известно лечение за деменция, но леченията и терапиите могат да помогнат за овладяване на симптомите и потенциално да забавят прогресията на заболяването.