Учените посочиха скритата опасност от алкохола в секса

Сексуалната възбуда и поведението се регулират от сложни и все още не напълно изяснени процеси в нервната система

16 декември 2025, 11:56
В ъпреки разпространеното мнение, алкохолът не повишава либидото. Научните данни показват защо спиртните напитки са лош помощник в секса и как влияят на възбудата при мъжете и жените.

Мъже

Сексуалната възбуда и поведението се регулират от сложни и все още не напълно изяснени процеси в нервната система. Алкохолът потиска нейната активност, изкривява възприятието и реакциите, което води до проблеми с възбудата.

Либидо

Малки количества етанол могат слабо и краткотрайно да засилят либидото. Това се дължи на намаляване на тревожността и склонността към по-рисково поведение, което може да се възприеме като по-силно влечение. По-големите количества обаче имат обратен ефект, защото:

намаляват активността на централната нервна система;

нарушават хормоналния баланс (включително тестостерон и кортизол);

променят работата на невротрансмитерите.

В резултат чувствителността към допир спада.

Физическа възбуда

Алкохолът затруднява поддържането на физическа възбуда чрез влияние върху кръвоносната система. Етанолът разширява съдовете и временно понижава кръвното налягане, което намалява притока на кръв и прави ерекцията по-трудна.

Еякулация и оргазъм

Опиянението може да доведе до забавена еякулация (необходима е продължителна стимулация) или до аноргазмия (липса на оргазъм). При някои мъже се наблюдава и обратният ефект – преждевременна еякулация.

Жени

Алкохолът влияе по-силно на жените заради физиологични особености – обикновено по-ниско телесно тегло и по-слаба активност на ензимите, които разграждат етанола. Затова опиянението настъпва по-бързо.

Влечение

Потискането на нервната система води до намаляване на чувствителността и желанието за секс. Понякога дори малка доза е достатъчна, за да изчезне влечението.

Възбуда

Алкохолът може да предизвика сексуална дисфункция при жените, която включва:

недостатъчна вагинална лубрикация;

болка по време на полов акт;

невъзможност за достигане на оргазъм.

Изследване показва, че употребата на алкохол увеличава риска от сексуална дисфункция със 74%.

Оргазъм

Алкохолът намалява притока на кръв към гениталиите, снижава чувствителността на нервната система и отслабва мускулната реакция, необходима за оргазъм. Дори при наличие на влечение и възбуда, удоволствието не е гарантирано.

Алкохол и рисково поведение

Физиологично алкохолът влошава сексуалната функция, но социално „отпуска“ хората, като ги тласка към рисково сексуално поведение – незащитен секс или контакти с малко познати партньори. Той потиска зоните в мозъка, отговорни за самоконтрола и преценката, което води до фокус върху моментните желания и игнориране на рисковете – явление, известно като „алкохолно късогледство“.

Най-важното

Алкохолът пречи на възбудата и оргазма. Той забавя работата на нервната система и намалява кръвотока, което прави по-трудно за мъжете и жените да постигнат физическа възбуда и сексуално удовлетворение.

