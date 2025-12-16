Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Л или Колинс привлече всички погледи на световната премиера на петия сезон на „Емили в Париж“ в Париж, като поведе актьорския състав по червения килим в кино Le Grand Rex с бляскава черна рокля, излъчваща класическата елегантност на стария Холивуд.

Актрисата, която от самото начало на сериала на Netflix през 2020 г. играе ролята на Емили Купър, беше придружена от колегите си Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт и Филипин Лерой-Больо, както и от новата попълнение в актьорския състав – Мини Драйвър.

Voilà! Emily is in Paris 💕 pic.twitter.com/OEKhsokI1x — Netflix (@netflix) December 15, 2025

Цялата вечер актьорският екип залагаше на изискан парижки дрескод, който сякаш беше излязъл направо от епизодите на шоуто – кадифени рокли, дръзки силуети и впечатляващи бижута доминираха на червения килим.

Визията на Колинс зададе тона за цялата вечер, докато Ашли Парк впечатли с червена рокля без презрамки, а Лерой-Больо привлече вниманието с драматична черна дантелена минирокля с шлейф.

Мини Драйвър, която се присъединява към сериала именно в този сезон, отдаде почит на модната история с архивна рокля от Giorgio Armani.

Петият сезон започва с Емили, която разделя времето си между Париж и Рим, докато се справя с нови романтични и професионални предизвикателства.

Според официалния синопсис на сериала, Емили поема ръководна позиция в Agence Grateau Rome, но точно когато нещата изглежда се нареждат, един професионален неуспех застрашава както кариерата ѝ, така и една от най-близките ѝ връзки.

Новият сезон ще бъде качен изцяло в Netflix на 18 декември – за първи път сериалът излиза без разделяне на две части.