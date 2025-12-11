Технологии

Трикове, за да използваме пълната мощ на компютъра си

Устройството може да предложи повече, отколкото очакваме

Мартин Дешев Мартин Дешев

11 декември 2025, 10:14
Трикове, за да използваме пълната мощ на компютъра си
Източник: Windows / Unsplash

М ного хора купуват мощен лаптоп или настолен компютър и въпреки това смятат, че той работи по-бавно от очакваното. Приложенията се отварят твърде бавно, игрите не се представят толкова гладко, колкото би трябвало.

В повечето случаи проблемът не е в хардуера. Вместо това компютърът просто не използва пълния си потенциал за производителност поради консервативни настройки, фонови процеси и функции, които тихо го възпрепятстват.

Добрата новина е, че не са ви необходими рискови настройки или напреднали технически познания, за да отключите забележимо по-добра производителност. Няколко безопасни настройки могат да направят системата ви да се усеща по-бърза и по-отзивчива веднага.

Една от най-големите пречки на производителността е режимът на захранване по подразбиране. Много лаптопи с Windows автоматично работят в „Балансиран“ режим, за да пестят батерията, дори когато са включени в контакта. Това ограничава скоростта на процесора, а понякога дори и на графичния чип.

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Превключването към „Най-добра производителност“ в настройките за захранване и батерия позволява на процесора да увеличи максимално производителността и да поддържа по-високи скорости за по-дълги периоди. За настолни компютри изборът на план за захранване с висока производителност е още по-важен, тъй като помага да се предотврати ненужно ограничаване на процесора по време на ежедневна работа.

Фоновите приложения също така тихо изтощават производителността. Съвременните операционни системи позволяват на много приложения да останат активни във фонов режим, като обновяват съдържание, изпращат известия или синхронизират данни.

Това може да изразходва RAM и процесорни ресурси. Прегледът на списъка с приложения, на които е разрешено да работят във фонов режим, и деактивирането на тези, които не са ви необходими, може да направи компютъра ви значително по-бърз. Тази стъпка е особено полезна при системи с 8GB RAM или по-малко, където напрежението в паметта се натрупва бързо.

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Друго подобрение идва от управлението на програмите за стартиране. Много приложения автоматично се добавят към списъка ви за стартиране по време на инсталирането, дори ако никога не възнамерявате да ги използвате редовно.

Всеки елемент за стартиране увеличава времето за зареждане и изразходва системни ресурси. Използването на вградения диспечера на задачите за деактивиране на ненужните записи при стартиране ускорява времето за зареждане и оставя повече мощност на разположение за важните задачи. Важно е да не спирате системни приложения, както и например драйвърите на видео картата, защото може да навреди на работата на компютъра.

Настройките на дисплея също могат да повлияят на производителността, особено на устройства с екрани с висока честота на опресняване. Някои лаптопи и монитори са настроени по подразбиране на 60Hz, дори ако дисплеят поддържа 120Hz или по-висока. Увеличаването на честотата на опресняване не само прави изживяването по-плавно, но и позволява на системата да се възползва по-пълноценно от графичния процесор.

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

При геймърските лаптопи, активирането на режима „Само дискретен графичен процесор“, където се поддържа, предотвратява намаляване на производителността, причинено от превключване между интегрирана и специализирана графика. Но и ще увеличи консумацията на енергия.

Паметта може да бъде и скрита пречка. Ако системата ви е с недостиг на дисково пространство, производителността страда драстично. Съвременните SSD се нуждаят от 15-20% свободно пространство, за да работят ефективно. 

Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

И накрая, поддържането на системата ви актуална, както на операционната система, така и на драйверите, често води до подобрения в производителността. Графичните драйвери особено често се оптимизират, което може да подобри стабилността, да намали консумацията на енергия и да увеличи скоростта както в игрите, така и в ежедневните приложения. 

Редактор: Мартин Дешев
лаптоп компютър Windows софтуер памет операционна система файлове технологии
Последвайте ни
След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

"Кралят на кокаина" Сретен Йосич е пуснат на свобода

Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо кучето яде котешки изпражнения

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

България Преди 30 минути

<p>Гражданите ще могат сами да избират срока&nbsp;на валидност на личните си карти</p>

Гражданите ще могат сами да избират срока на валидност на личните си карти – 5 или 10 години

България Преди 35 минути

Промените обхващат и реда за издаване на шофьорските книжки

<p>Mazda 6e е бърз курс за преход от Android на iOS (ВИДЕО)</p>

Mazda 6e e като ускорен курс за преход от Android на iOS (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 51 минути

Mazda просто не може да пенсионира своята „шестица“. Вярно, вече е електрическа и идва след тясно сътрудничество с Changan, но дизайнът и качеството на изпълнение в интериора са на най-високото ниво. И ценовото предимство е сериозно

Ивелин Михайлов

Ивелин Михайлов: Ако кабинетът не подаде оставка, напрежението ще ескалира

България Преди 57 минути

Според него, след вчерашния протест би трябвало да има промяна в позициите на партиите

Снимката е илюстративна

Учени разкриха бруталната история на мъж, ухапан в България от лъв преди 6000 г., който е оцелял

България Преди 1 час

Според проучване, публикувано в Journal of Archaeological Science, обаче, нещастният мъж не е починал

Ескалация по границата: Девет тайландски войници убити при сблъсъци с Камбоджа

Ескалация по границата: Девет тайландски войници убити при сблъсъци с Камбоджа

Свят Преди 1 час

От камбоджанска страна съобщават, че сред убитите 10 цивилни има и едно дете

Ивайло Мирчев и Асен Василев

ПП-ДБ отново зоват за оставка преди вота на недоверие

България Преди 1 час

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област

Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС

Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС

България Преди 1 час

Няма замърсяване на околната среда и предстои да бъде започната подготовка за извеждането му на безопасно място

Бившият президент на Боливия Луис Арсе задържан по разследване за пристояване и корупция

Бившият президент на Боливия Луис Арсе задържан по разследване за пристояване и корупция

Свят Преди 1 час

Арсе ще премине през редовен съдебен процес, тъй като заподозрените действия за присвояване, заради които е арестуван, са били извършени по време на мандата му като министър на икономиката

<p>&bdquo;Най-твърдото легло, което някога е усещал&ldquo;: Саркози публикува мемоари&nbsp;за затвора</p>

„Най-твърдото легло, което някога е усещал“: Никола Саркози публикува книгата си „Дневникът на един затворник“

Свят Преди 1 час

Мемоарите описват престоя на 70-годишния бивш президент на Франция в затвора за три седмици

Атанас Атанасов

Атанас Атанасов: Хората не припознават Желязков – има паралелен център на власт

България Преди 2 часа

„Ако управляващите искат да направят коледен подарък на българските граждани, най-добре е днес в 13:30 часа да гласуват вот на недоверие”, каза съпредседателят на „Демократична България”

Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога

Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога

България Преди 2 часа

"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест", заяви лидерът на "Възраждане"

<p>Внимание, шофьори! Промени в движението в София</p>

Внимание, шофьори! Промени в движението в София

България Преди 2 часа

Във връзка със строителството на метрото ще има промени в организацията на движението в столицата

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп е най-влиятелната фигура в Европа за 2026 г. според „Политико“

Свят Преди 2 часа

От челната десетка изпадат президентът на Украйна Володимир Зеленски, който е едва на 14-а позиция в класацията на „Политико“, и френският президент Еманюел Макрон, който е чак на 19-о място

Полицаи на протеста в София

Десетки арестувани след протеста срещу кабинета „Желязков“

България Преди 3 часа

В двама от задържаните на контролните пунктове около протеста в Триъгълника на властта са открити големи суми пари

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Клои Кардашиян флиртува с учител по биология в Инстаграм

Edna.bg

Мъдрост от Изтока: 6-те житейски правила на японските нинджи, с които контролирали съдбата

Edna.bg

Чанта на Моуриньо се превърна в хит на пресконференция

Gong.bg

Страхотна възможност за Пламен Андреев

Gong.bg

Ще вали ли сняг до края на годината: Какво показват най-актуалните прогнози

Nova.bg

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg