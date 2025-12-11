Трикове, за да използваме пълната мощ на компютъра си

М ного хора купуват мощен лаптоп или настолен компютър и въпреки това смятат, че той работи по-бавно от очакваното. Приложенията се отварят твърде бавно, игрите не се представят толкова гладко, колкото би трябвало.

В повечето случаи проблемът не е в хардуера. Вместо това компютърът просто не използва пълния си потенциал за производителност поради консервативни настройки, фонови процеси и функции, които тихо го възпрепятстват.

Добрата новина е, че не са ви необходими рискови настройки или напреднали технически познания, за да отключите забележимо по-добра производителност. Няколко безопасни настройки могат да направят системата ви да се усеща по-бърза и по-отзивчива веднага.

Една от най-големите пречки на производителността е режимът на захранване по подразбиране. Много лаптопи с Windows автоматично работят в „Балансиран“ режим, за да пестят батерията, дори когато са включени в контакта. Това ограничава скоростта на процесора, а понякога дори и на графичния чип.

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Превключването към „Най-добра производителност“ в настройките за захранване и батерия позволява на процесора да увеличи максимално производителността и да поддържа по-високи скорости за по-дълги периоди. За настолни компютри изборът на план за захранване с висока производителност е още по-важен, тъй като помага да се предотврати ненужно ограничаване на процесора по време на ежедневна работа.

Фоновите приложения също така тихо изтощават производителността. Съвременните операционни системи позволяват на много приложения да останат активни във фонов режим, като обновяват съдържание, изпращат известия или синхронизират данни.

Това може да изразходва RAM и процесорни ресурси. Прегледът на списъка с приложения, на които е разрешено да работят във фонов режим, и деактивирането на тези, които не са ви необходими, може да направи компютъра ви значително по-бърз. Тази стъпка е особено полезна при системи с 8GB RAM или по-малко, където напрежението в паметта се натрупва бързо.

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Друго подобрение идва от управлението на програмите за стартиране. Много приложения автоматично се добавят към списъка ви за стартиране по време на инсталирането, дори ако никога не възнамерявате да ги използвате редовно.

Всеки елемент за стартиране увеличава времето за зареждане и изразходва системни ресурси. Използването на вградения диспечера на задачите за деактивиране на ненужните записи при стартиране ускорява времето за зареждане и оставя повече мощност на разположение за важните задачи. Важно е да не спирате системни приложения, както и например драйвърите на видео картата, защото може да навреди на работата на компютъра.

Настройките на дисплея също могат да повлияят на производителността, особено на устройства с екрани с висока честота на опресняване. Някои лаптопи и монитори са настроени по подразбиране на 60Hz, дори ако дисплеят поддържа 120Hz или по-висока. Увеличаването на честотата на опресняване не само прави изживяването по-плавно, но и позволява на системата да се възползва по-пълноценно от графичния процесор.

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

При геймърските лаптопи, активирането на режима „Само дискретен графичен процесор“, където се поддържа, предотвратява намаляване на производителността, причинено от превключване между интегрирана и специализирана графика. Но и ще увеличи консумацията на енергия.

Паметта може да бъде и скрита пречка. Ако системата ви е с недостиг на дисково пространство, производителността страда драстично. Съвременните SSD се нуждаят от 15-20% свободно пространство, за да работят ефективно.

Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

И накрая, поддържането на системата ви актуална, както на операционната система, така и на драйверите, често води до подобрения в производителността. Графичните драйвери особено често се оптимизират, което може да подобри стабилността, да намали консумацията на енергия и да увеличи скоростта както в игрите, така и в ежедневните приложения.