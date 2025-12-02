Технологии

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

Това заяви изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман

2 декември 2025, 17:31
OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция
Източник: БТА

И зпълнителният директор на OpenAI, Сам Олтман, обяви „код червено“ в цялата компания, тъй като технологията ChatGPT се сблъсква с ожесточена конкуренция от други големи технологични компании, особено Google, съобщиха американските медии.

В меморандум до персонала Олтман съобщи на служителите, че компанията е „в критичен момент за ChatGPT“ и че трябва да се отделят ресурси за отблъскване на новата конкуренция на чатбота.

Олтман заяви, че други проекти ще бъдат отложени, включително планът за въвеждане на реклами в чатбота, предаде АФП.

Според меморандума, „код червено“ означава, че OpenAI ще забави и развитието на други продукти, като AI агенти, които имат за цел да автоматизират задачи, свързани с пазаруването и здравето.

С оценка от половин трилион долара OpenAI е най-ценната частна компания в света.

Големите инвеститори са нетърпеливи да придобият акции в компанията, но нарастват въпросите за това как тя може да генерира приходи, които да съответстват на огромните разходи за предоставяне на AI на стотиците милиони потребители, по-голямата част от които използват услугата безплатно.

Миналия месец Google представи най-новия си AI модел Gemini, с което отбеляза драматичен обрат, след като преди три години беше изненадан от пускането на ChatGPT и беше осмиван за ранните си грешки в преследването на OpenAI.

OpenAI не отговори веднага на искането за коментар.

Източник: БГНЕС    
OpenAI ChatGPT Сам Олтман Google Изкуствен интелект Конкуренция Код червено AI агенти Приходи Gemini
