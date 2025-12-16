Кометата 3I/ATLAS е на път да направи най-близкото си приближаване до Земята

Любопитно

От откриването си на 1 юли 2025 г., 3I/ATLAS се доказа като една от най-странните комети, виждани някога от човечеството

16 декември 2025, 14:02
Н а 19 декември 2025 г. междузвездната комета 3I/ATLAS най-накрая ще се приближи най-близо до Земята.

Това събитие, заедно с дните преди и след него, представлява последната и най-добра възможност за наземните обсерватории (и човешките ловци на комети) да заснемат и изучат обекта, докато той се връща от Слънчевата система. След като изчезне, той изчезва завинаги.

В перигея – това е най-близката точка от траекторията му до Земята – 3I/ATLAS ще бъде на около 270 милиона километра. Това е почти два пъти повече от 150-те милиона километра разстояние на Земята от Слънцето, но все пак достатъчно близо за някои наистина интересни наблюдения.

От откриването си на 1 юли 2025 г., 3I/ATLAS се доказа като една от най-странните комети, виждани някога от човечеството. С приближаването си, първо до Слънцето и Марс , а после и до Земята, нейната странност само се засилва.

Измерванията на нейната кома – „атмосферата“ от газ и прах, обграждаща активна комета – разкриха необичайно ранно отделяне на газове, произвеждащо големи количества въглероден диоксид . Продължаващите наблюдения също така показаха огромни количества циановодород (HCN) и метанол (CH3OH ) да се появяват в комата, тъй като нарастващата топлина на Слънцето е довела до сублимация на ледовете на кометата.

 

 

През първите два месеца след откриването ѝ, изследователите отбелязали и странно високи количества никел и желязо, отбелязвайки „потенциално екстремен състав“, за разлика от която и да е друга комета.

В началото на октомври 3I/ATLAS се доближи до Марс на една космическа косъмче; срещата беше регистрирана от марсиански и слънчеви обсерватории . Наблюденията на кометата станаха силно ограничени, когато траекторията ѝ я отведе зад Слънцето от гледна точка на Земята по време на ключова част от пътуването ѝ – перихелий, най-близкото приближаване до Слънцето, което се състоя на 29 октомври.

Когато кометата се появи иззад слънчевия блясък, земните обсерватории отново насочиха поглед към нея.

XMM-Newton , рентгенова обсерватория на ESA в околоземна орбита, прекара 20 часа в наблюдение на 3I/ATLAS, записвайки сиянието на рентгеновото лъчение, докато зареденият слънчев вятър се блъска в балонизиращата се кома. XMM-Newton е чувствителен към меко рентгеново излъчване от йони като въглерод, азот и кислород, получени при сблъсъка на слънчевия вятър с неутрални газове в комата.

В края на ноември, телескопът Gemini North на NOIRLab получи наблюдения на кометата, които показаха лек зелен оттенък . Това е интересно, защото ранните изображения на 3I/ATLAS показаха по-червеникав оттенък, съответстващ на органични съединения, наречени толини, които покриват повърхността на кометата.

Зеленикавият оттенък, наблюдаван при много комети, се генерира от двуатомен въглерод (C2 ) , който отделя зелено флуоресцентно сияние, когато е възбуден от слънчева радиация. Наблюденията на 3I/ATLAS преди перихелия обаче показват, че съдържанието на C2 е необичайно ниско .

C2 обикновено не е част от състава на кометния лед, но се образува – и разпада – бързо в него от свободно плаващи въглеродни атоми от други въглеродсъдържащи молекули, които се разпадат под въздействието на слънчева радиация.

Новите изображения показват, че 3I/ATLAS е започнала да образува C2 едва в края на пътуването си през Слънчевата система – още едно от странните поведения на кометата.

Все още не знаем какво означава всичко това. Някои учени смятат, че 3I/ATLAS може да е необичайно богат на метали обект, изпълнен с криовулкани, които изхвърлят газовете си в космоса. Друг анализ предполага, че кометата може да изчерпва леда си, преминавайки към живот като посткометен астероид .

Въпреки всичките си странности, всичко, което прави, сочи, че е комета. Следващата критична поредица от наблюдения се надяваме да разкрие повече за начините, по които 3I/ATLAS се различава от кометите на нашата Слънчева система. Последващият анализ от учените може да даде представа за странната среда на междузвездното пространство.

„Този ​​обект е комета“, каза през ноември заместник-администраторът на НАСА Амит Кшатрия . „Изглежда и се държи като комета и всички доказателства сочат, че е комета. Но този е дошъл извън Слънчевата система, което го прави завладяващ, вълнуващ и научно много важен.“

