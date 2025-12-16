Президентът се среща с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ в сряда

П резидентът продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.