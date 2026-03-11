Златно сърце и шевна машина: Малкият Макс превзе Париж с рокли от парашути

Н а 10-годишна възраст Макс Александър току-що стана най-младият моден дизайнер в историята, представил колекция на Седмицата на модата в Париж, съобщава списание People.

Четвъртокласникът и дългогодишен моден дизайнер, той започва да шие и да създава модели още когато е на 4 години, представи колекцията Max Alexander Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026–2027 в парижкия Palais Garnier на 3 март.

Представянето се състоя само няколко дни след като Александър навърши 10 години, което го прави най-младия дизайнер, представял колекция на Седмицата на модата във френската столица, според няколко медии, включително CBS LA и Vogue France.

Max Alexander, 10, Made History as the Youngest Fashion Designer to Show a Collection at Paris Fashion Week https://t.co/nGylt5gFS7 — PeopleStyle (@peoplestyle) March 10, 2026

Устойчивата колекция от 15 визии е вдъхновена от цветята, разказва младият моден талант. „Около 90% от тях са направени от устойчиви материали и са вдъхновени от цветя! Използвах остатъчни платове (deadstock), излишни материали, рециклирани чанти и биоразградими тъкани“, казва Александър, като добавя, че създаването на историческата ready-to-wear колекция „му е отнело около половин година“.

Сред рециклираните модели има рокля с корсет, направена от френски военен парашут, както и винтидж сари, което дизайнерът е „преработил“, според неговия Instagram профил, който се управлява от майка му Шери Мадисън.

Александър, който направи своя дебют на Седмицата на модата в Ню Йорк на 8 години през 2024 г. казва, че е бил „много щастлив“, докато е гледал как неговите дизайни оживяват на подиума на Седмицата на модата в Париж. Той добавя, че цялото преживяване „е било мечта“.

À 10 ans, Max Alexander signe son premier défilé à la #FashionWeek de Paris https://t.co/ju6o9eIl7Q via @Creapills pic.twitter.com/XcasXxoYfk — Aurélie Coudouel (@AurelieCoudouel) March 10, 2026

„Щастлив съм, че успях да покажа на света моите дизайни“, добавя той, „и може би да насърча хората да мислят за повторната употреба и да не купуват толкова много бърза мода“. В публикация в Instagram, в която обобщава преживяването, Александър казва, че е „благодарен на хората, които са вярвали в него от самото начало“.

Дизайнерът, който за първи път привлече вниманието преди няколко години, сподели през 2023 г., че вярва, че в предишен живот е бил Гучио Гучи, основателят на едноименната модна къща. „Всъщност бях“, каза тогава 7-годишният Александър малко след като спечели рекорд на „Гинес“ за най-млад дизайнер, представил модна колекция на подиум.

По онова време изгряващият дизайнер вече беше създал повече от сто модела, беше продавал свои творения в международен мащаб, беше организирал собствени модни ревюта и дори беше получил поръчка за дизайн за актрисата Шарън Стоун.

À seulement 9 ans, Max Alexander a présenté sa collection mardi 3 mars lors d’un défilé organisé à l’Opéra Garnier pendant la Fashion Week de Paris. Le jeune créateur américain, déjà recordman du plus jeune designer à avoir organisé un défilé officiel, est suivi par des millions… pic.twitter.com/UQ4jTvT5CT — L'Est Républicain (@lestrepublicain) March 7, 2026

„Той просто е толкова отдаден на това и се забавлява толкова много. Това наистина е неговото щастливо място – студиото му, дори само играта с материалите“, каза тогава Мадисън за своя син. „През първата година или две си казвахме: „Е, утре може да реши, че иска да бъде готвач“. Но това просто остана“, добавя тя.

„Това е наистина необичайното нещо, което ме впечатлява – отдадеността на толкова малко дете и истинската му страст да кара хората да се чувстват красиви, нещо, което ни казва още от 4-годишна възраст“, продължи тя.

По онова време Мадисън също разкри, че не модните ревюта или рекордите на „Гинес“ я карат да се гордее най-много със сина си, „а неговото златно сърце“. „Всичко, което прави, е с намерението да направи хората щастливи. Цялата му цел с тези рокли е да накара хората да се чувстват красиви, той го казва постоянно“.

Що се отнася до това какво следва за дизайнера, Александър казва, че „ще си вземе малко почивка“. Но не за дълго.

След това младият артист казва, че „би искал да започне работа по някои нови идеи, които има, и се надява да продължи да представя колекции по света“.