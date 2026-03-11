Любопитно

Златно сърце и шевна машина: Малкият Макс превзе Париж с рокли от парашути

На 10-годишна възраст Макс Александър току-що стана най-младият моден дизайнер в историята, представил колекция на Седмицата на модата в Париж

11 март 2026, 11:20
Златно сърце и шевна машина: Малкият Макс превзе Париж с рокли от парашути
Макс Александър   
Източник: GettyImages

Н а 10-годишна възраст Макс Александър току-що стана най-младият моден дизайнер в историята, представил колекция на Седмицата на модата в Париж, съобщава списание People.

Четвъртокласникът и дългогодишен моден дизайнер, той започва да шие и да създава модели още когато е на 4 години, представи колекцията Max Alexander Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026–2027 в парижкия Palais Garnier на 3 март.

Представянето се състоя само няколко дни след като Александър навърши 10 години, което го прави най-младия дизайнер, представял колекция на Седмицата на модата във френската столица, според няколко медии, включително CBS LA и Vogue France.

Устойчивата колекция от 15 визии е вдъхновена от цветята, разказва младият моден талант. „Около 90% от тях са направени от устойчиви материали и са вдъхновени от цветя! Използвах остатъчни платове (deadstock), излишни материали, рециклирани чанти и биоразградими тъкани“, казва Александър, като добавя, че създаването на историческата ready-to-wear колекция „му е отнело около половин година“.

Сред рециклираните модели има рокля с корсет, направена от френски военен парашут, както и винтидж сари, което дизайнерът е „преработил“, според неговия Instagram профил, който се управлява от майка му Шери Мадисън.

Александър, който направи своя дебют на Седмицата на модата в Ню Йорк на 8 години през 2024 г. казва, че е бил „много щастлив“, докато е гледал как неговите дизайни оживяват на подиума на Седмицата на модата в Париж. Той добавя, че цялото преживяване „е било мечта“.

„Щастлив съм, че успях да покажа на света моите дизайни“, добавя той, „и може би да насърча хората да мислят за повторната употреба и да не купуват толкова много бърза мода“. В публикация в Instagram, в която обобщава преживяването, Александър казва, че е „благодарен на хората, които са вярвали в него от самото начало“.

Дизайнерът, който за първи път привлече вниманието преди няколко години, сподели през 2023 г., че вярва, че в предишен живот е бил Гучио Гучи, основателят на едноименната модна къща. „Всъщност бях“, каза тогава 7-годишният Александър малко след като спечели рекорд на „Гинес“ за най-млад дизайнер, представил модна колекция на подиум.

По онова време изгряващият дизайнер вече беше създал повече от сто модела, беше продавал свои творения в международен мащаб, беше организирал собствени модни ревюта и дори беше получил поръчка за дизайн за актрисата Шарън Стоун.

„Той просто е толкова отдаден на това и се забавлява толкова много. Това наистина е неговото щастливо място – студиото му, дори само играта с материалите“, каза тогава Мадисън за своя син. „През първата година или две си казвахме: „Е, утре може да реши, че иска да бъде готвач“. Но това просто остана“, добавя тя.

„Това е наистина необичайното нещо, което ме впечатлява – отдадеността на толкова малко дете и истинската му страст да кара хората да се чувстват красиви, нещо, което ни казва още от 4-годишна възраст“, продължи тя.

По онова време Мадисън също разкри, че не модните ревюта или рекордите на „Гинес“ я карат да се гордее най-много със сина си, „а неговото златно сърце“. „Всичко, което прави, е с намерението да направи хората щастливи. Цялата му цел с тези рокли е да накара хората да се чувстват красиви, той го казва постоянно“.

Що се отнася до това какво следва за дизайнера, Александър казва, че „ще си вземе малко почивка“. Но не за дълго.

След това младият артист казва, че „би искал да започне работа по някои нови идеи, които има, и се надява да продължи да представя колекции по света“.

По темата

Източник: People    
Макс Александър моден дизайнер седмица на модата в Париж най младият дизайнер uстойчива мода рециклирани материали kолекция ready to wear вдъхновен от цветя Шарън Стоун Гучио Гучи
Последвайте ни
Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"

БезГранично: Островът на възможностите или защо Ирландия е новата Мека за бизнеса

БезГранично: Островът на възможностите или защо Ирландия е новата Мека за бизнеса

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро великденска добавка

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро великденска добавка

Мъж посиня от глава до пети, докато спи - лекарите онемяха от причината

Мъж посиня от глава до пети, докато спи - лекарите онемяха от причината

Как да си осигурите 10 дни почивка около Великден

Как да си осигурите 10 дни почивка около Великден

pariteni.bg
Porsche вкарва в играта по-мощния Cayenne S на ток

Porsche вкарва в играта по-мощния Cayenne S на ток

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Звездата от "Изгубени" Матю Фокс разкри защо е напуснал Холивуд за десетилетие

Любопитно Преди 34 минути

Звездата от хитовия сериал „Изгубени“ разкрива емоционалните причини за дългото си отсъствие от екрана и споделя детайли за новата си роля в подпродукцията на „Йелоустоун“ – „Медисън“

<p>&quot;Лего&quot; апокалипсис: Фигурки на Тръмп, Нетаняху и дяволът в пропагандно видео от Техеран</p>

Иран публикува пропагандно видео в стил "Лего" с Тръмп, Нетаняху и дронове "Шахед"

Свят Преди 56 минути

Анимационен клип представя предполагаем ирански ответен удар след американско-израелската атака срещу училище

Владимир Путин

Руски медии за Тръмп: „Императорът е гол. Или по-скоро – без разум“

Свят Преди 1 час

Двойната игра на Путин – миротворец в Иран, войнолюбец в Украйна. Как Русия осребрява кризата в Иран, за да финансира войната си в Украйна

<p>Мистериозният брат на Илон Мъск - кой е Кимбъл?</p>

В сянката на Илон: Какво не знаем за Кимбал Мъск – „каубоят“ в борда на директорите на Tesla

Свят Преди 1 час

Кимбал Мъск е ключов директор в Tesla, предприемач и филантроп, който съчетава бизнеса с Илон Мъск със страстта си към кулинарията и екологията

Асоциацията на прокурорите представи становището си за Сарафов пред КС

Асоциацията на прокурорите представи становището си за Сарафов пред КС

България Преди 1 час

„До теб сме“: Класът на Малена Замфирова с мил видеопоздрав за сноубордистката

„До теб сме“: Класът на Малена Замфирова с мил видеопоздрав за сноубордистката

България Преди 1 час

Съучениците ѝ изписаха името ѝ с телата си в двора на училището

Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

България Преди 1 час

Пострадалото 14-годишно момче е със счупен на две места таз

Тим Кук, изпълнителен директор на Apple

Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха

Технологии Преди 1 час

Създадената от Стив Джобс компания навършва 50 години на 1 април 2026 г., като честванията за големия юбилей вече започват. В рядко интервю изпълнителният директор Тим Кук разказва как запазва желанията на Джобс и развива Apple за новата ера

<p>Моджтаба Хаменей&nbsp;&nbsp;е &quot;жив и здрав&quot;, въпреки че е ранен</p>

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Свят Преди 1 час

Иранската държавна телевизия по-рано нарече Хаменей „ранен ветеран от войната на Рамадан“

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

Свят Преди 1 час

Москва съобщава за жертви и десетки ранени сред цивилното население

<p>Цените на петрола и газа рязко спаднаха след изявление на Тръмп за Иран</p>

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Свят Преди 1 час

Ако прекъсванията в Ормузкия проток продължат, цената на суровия петрол може да надхвърли 130 долара за барел

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Любопитно Преди 1 час

Тя скицира живота си от позлатения Холивуд до хаотичния Ню Йорк, преминавайки през зависимости, здравословни проблеми и поредица от бракове

Изригването на вулкана Килауеа

Килауеа изригна отново: Затвориха магистрала и национален парк на Хаваите

Свят Преди 1 час

Фонтаните от лава, които започнаха да се издигат вчера сутринта (понеделник, 10 март), са 43-тото от поредната вълна изригвания, започнала през декември 2024 г. Предаване на живо показа как от кратера излизат светлочервеникава лава и пушек

.

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

По-рано Тръмп предупреди Техеран, че ще последва сериозен военен отговор, ако се потвърдят съобщенията, че Ислямската република е започнала да минира Ормузкия проток

Хаос в небето: „Луфтханза“ спира стотици полети заради протест на пилотите

Хаос в небето: „Луфтханза“ спира стотици полети заради протест на пилотите

Свят Преди 2 часа

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

България Преди 2 часа

Ударили са се три коли

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

 До 10 000 евро подкрепа: Нови стипендии отварят врати за български студенти в Европа

Edna.bg

Татяна от Hell’s Kitchen: Силата на една жена идва, когато я осъзнае! (ВИДЕО)

Edna.bg

Крушарски за дузпата за Левски: Съдията беше с черни очила, има ми зъб

Gong.bg

Давид де Хея подкрепи вратаря на Тотнъм, който стана за смях

Gong.bg

Прокуратурата: Изстрели от упор в главата са причинили смъртта на тримата край Околчица

Nova.bg

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат по 20 или 50 евро великденски добавки

Nova.bg