В сянката на Илон: Какво не знаем за Кимбал Мъск – „каубоят“ в борда на директорите на Tesla

Кимбал Мъск е ключов директор в Tesla, предприемач и филантроп, който съчетава бизнеса с Илон Мъск със страстта си към кулинарията и екологията

11 март 2026, 10:26
В сянката на Илон: Какво не знаем за Кимбал Мъск – „каубоят“ в борда на директорите на Tesla
Източник: Getty Images

Р оден само година след Илон Мъск, Кимбал израства в Южна Африка, преди да се премести в Канада, за да следва бизнес в университета „Куинс“. Тази година той навършва 54 години.

Разкриха класацията на най-богатите хора в света – броят на милиардерите расте

Според данни на Forbes, нетното му състояние се оценява на близо 1,4 млрд. долара. Въз основа на актуалната цена на акциите на компанията и официалните документи на Tesla, той притежава близо 2 милиона акции на производителя на електромобили, чиято стойност надхвърля 350 милиона долара.

Embed from Getty Images

  • Бизнес пътят на „другия Мъск“

Кимбал Мъск е бил директор в SpaceX от самото основаване на компанията през 2002 г. до януари 2022 г. Между 2013 г. и 2019 г. той е бил част и от борда на директорите на веригата Chipotle Mexican Grill.

Едно от първите съвместни бизнес начинания на двамата братя е софтуерната компания Zip2 Corp, основана през 1995 г. Според New York Times тя е придобита от Compaq за 307 милиона долара и впоследствие се слива с Yahoo Maps през 1999 г. Кимбал е инвеститор и в онлайн фирмата за финансови услуги на брат си – X.com, която по-късно става част от PayPal.

Embed from Getty Images

  • Страст към храната и иновациите

Освен бизнесмен, Кимбал е и професионален готвач, завършил Френския кулинарен институт в Ню Йорк. През 2004 г. той става съосновател на Kitchen Restaurant Group – верига ресторанти, опериращи на територията на САЩ. Автор е и на книгата „The Kitchen Cookbook: Cooking for Your Community“.

През 2010 г. той застава начело на Big Green – организация с нестопанска цел, която изгражда „учебни градини“ в американските училища. Екологичният му фокус продължава и през 2016 г., когато става съосновател на Square Roots – платформа за градско земеделие в закрити пространства.

Най-новото му начинание е Nova Sky Stories – компания за светлинни шоута с дронове, стартирана през 2022 г., която разполага с флотилия от 9000 дрона.

Embed from Getty Images

  • Инцидентът, който променя всичко

През 2010 г. Кимбал претърпява тежък инцидент, докато кара ски, при който счупва врата си. Той прекарва месеци в болница, а по-късно споделя пред медиите, че това е било „преживяване близо до смъртта“, което е променило възгледите му за живота и бизнеса.

Източник: www.reuters.com    
Кимбал Мъск Бизнесмен Предприемач Нетно състояние Инвестиции Tesla SpaceX
