„До теб сме“: Класът на Малена Замфирова с мил видеопоздрав за сноубордистката

С ъучениците на Малена Замфирова отправиха мил видеопоздрав в знак на подкрепа за пострадалата на писта в Чехия българска сноубордистка. Те изписаха името ѝ с телата си в двора на училището, съобщи NOVA.

Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Посланието им гласи: "11Д клас и цялата общност на НПМГ са до теб и те подкрепят в този труден момент. Изпращаме ти много сила, смелост и положителна енергия с пожелание за бързо и пълно възстановяване! Този видеопоздрав е от всички нас – усмихни се и знай, че всеки ден мислим за теб и сме до теб. Очакваме с нетърпение скоро отново да те видим при нас – усмихната, силна и готова за нови успехи!"

На 3 март турист рани тежко най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова. Младата спортистка претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия.

Надеждата ни в сноуборда беше транспортирана в клиника в австрийския град Грац. Впоследствие тя претърпя сложна операция, продължила повече от шест часа.

Операцията е отнела значително време заради реставрацията на раздробената бедрена кост на 16-годишната спортистка. Хирурзите са фиксирали таза и са премахнали външните фиксатори, които стабилизираха костите до момента. Според главния хирург на клиниката интервенцията е преминала много добре.

Малена ще бъде подложена на допълнителна хирургична процедура на рамото.