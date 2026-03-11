Дронове паднаха край летището в Дубай, има ранени

Ч етирима души са ранени, след като два дрона „паднаха в близост“ до международното летище Дубай, съобщава Дубайската медийна служба, съобщава Би Би Си (BBC).

В нея се казва, че индийски гражданин е получил „умерени наранявания“, докато двама граждани на Гана и един гражданин на Бангладеш са получили „леки наранявания“.

Добавя се, че въздушният трафик функционира нормално.

По-рано пътник на летището ни каза, че на пътниците е било казано да се отдалечат от стъклените прозорци и да се подслонят в по-защитена зона.

В събота дрон падна близо до сграда на терминал.