Дронове паднаха край летището в Дубай, има ранени

Въздушният трафик функционира нормално

11 март 2026, 10:31
Дронове паднаха край летището в Дубай, има ранени
Източник: iStock/GettyImages

Ч етирима души са ранени, след като два дрона „паднаха в близост“ до международното летище Дубай, съобщава Дубайската медийна служба, съобщава Би Би Си (BBC).

В нея се казва, че индийски гражданин е получил „умерени наранявания“, докато двама граждани на Гана и един гражданин на Бангладеш са получили „леки наранявания“.

Добавя се, че въздушният трафик функционира нормално.

По-рано пътник на летището ни каза, че на пътниците е било казано да се отдалечат от стъклените прозорци и да се подслонят в по-защитена зона.

В събота дрон падна близо до сграда на терминал.

Източник: BBC    
