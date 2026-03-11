Мъж посиня от глава до пети, докато спи - лекарите онемяха от причината

М ъж буквално умря от срам, след като бе откаран по спешност в болница, след като посинял от глава до пети – само за да открие, че виновникът е в спалнята му, пише The Post.

42-годишният Томи Линч си купил тъмносини чаршафи и спал в тях две нощи, когато се събудил, изглеждайки като „герой от Аватар“.

Той се чувствал „изключително уморен“, а негов приятел, който работи като болногледач, веднага го закарал в най-близката болница.

Se despertó con la piel azul, fue al hospital y la reacción de los médicos lo dejó en shock https://t.co/dmywp87baY — TN Tecno (@TNTecno) March 11, 2026

Линч бил отведен директно при лекар и получил легло в рамките на минути, докато притесненият персонал го поставил на кислород. Когато лекарят потъркал ръката му с алкохолна кърпичка, тампонът станал син – и Томи осъзнал, че виновникът са неговите нови, неизпрани чаршафи.

Линч споделя, че е разсмял лекарите здраво, но накрая си тръгнал „по-скоро зачервен от срам, отколкото син“.

Строителният работник от Касъл Грезли, Дарбишир, казва: „Никога не съм знаел, че трябва да переш чаршафите си, преди да спиш в тях. Всички в приемната на спешното ме гледаха така, сякаш са видели призрак. Дори не знаех какво да кажа: „Здравейте, събудих се син“.

„Лекарите казаха, че никога не са виждали някой с такъв цвят, който все още да е жив. Изглеждах като Аватар. Щом изтриха ръката ми и тя стана синя, всичко ми светна. Бях вцепенен от срам, но те казаха, че съм ги разсмял добре. Обикновено в спешното нямат смешни истории“.

Линч получил чаршафите като подарък на стойност 53,84 долара от своя приятел Дел, за дома му, който е преустроена плевня. Той обаче не осъзнал, че трябва първо да ги изпере, за да спре пренасянето на боята върху кожата.

На втората нощ спане в тях, Линч се успал и се събудил следобед „ярко син“.

Hombre termina en el hospital tras despertar completamente azul; la causa estaba en sus sábanas https://t.co/x4vcQdmB4B pic.twitter.com/HimlInS3ry — fronterainfo (@fronterainfo) March 10, 2026

Той разказва: „Предишния ден се ръкувах с някого и тогава ръцете ми изглеждаха светлосини, но реших, че просто ми е студено. Следващата нощ сигурно съм прегрял, но ми беше много уютно. Приятелят ми Дел ме събуди, като почука на вратата, тъй като бях спал 14 часа. Той ме погледна и каза, че трябва да отида в болница“.

„Изпратих на майка ми снимка и тя се паникьоса за кръвообращението ми, докато аз бях доста объркан, тъй като току-що се бях събудил от дълбок сън. Качих се горе, обух чисти боксерки и се опитах да изтъркам ръцете си, но боята не падаше и сапунът не ставаше син. Оправях си косата, когато приятелят ми каза, че трябва да тръгваме, тъй като като болногледач е виждал подобни неща и смяташе, че не е на добре“.

Приятелят на Линч имал сериозни опасения, че той може да е болен и с недостиг на кислород, тъй като бил целият ярко син. Линч, който спи гол, се чувствал много уморен и се съгласил да отиде в болницата в Бъртън.

Man hospitalized after turning blue from head-to-toe because of bizarre bedroom discovery https://t.co/ve7r2owCYk pic.twitter.com/KbOrskIHCg — New York Post (@nypost) March 10, 2026

Линч разказва: „Приеха ме бързо, сложиха ме веднага на кислород и започнаха да ми задават всички тези въпроси. В един момент около мен имаше десетина лекари. Тръгнаха да ми вземат кръв и щом дезинфекцираха ръката ми, кърпичката стана синя. Тогава ми светна. Казах: „О, Боже мой, толкова съжалявам“. Те бяха абсолютно шокирани, но аз бях вцепенен от срам. Всички все още ме зяпаха, докато излизах“.

Линч, който има витилиго, споделя, че е разсмял лекарите, но подчертава, че не е искал да губи времето им. Той се обадил на майка си, за да ѝ каже, че се е боядисал (на английски език - dyed), но заради лошата връзка тя помислила, че някой друг се обажда, за да каже, че той е умрял (на английски език - died).

След като потвърдил, че всъщност е жив, Линч прекарал следващата седмица в опити да отмие синьото, вземайки множество вани.

Той добавя: „Тръгнах си по-скоро червен, отколкото син същия ден. Хората все още ме гледаха странно, докато вземах вана след вана, но отне седмица. Водата беше синя. Първото нещо, което направих, когато се прибрах, беше да изпера чаршафите си. Оттогава не съм посинявал. Винаги перете чаршафите си, преди да спите в тях. Освен ако не искате да прередите опашката в спешното“.