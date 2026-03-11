Сарафов: Няма да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес

Н ие съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото и няма да се поддадем на провокации, нито да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес. Това каза и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, цитиран от пресцентъра на прокуратурата, при откриването на работно съвещание с ръководствата на МВР и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) по повод предстоящите избори за 52-ро Народно събрание.

На съвещанието присъстваха заместник главният прокурор Ваня Стефанова, административният ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, директорът на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) главен комисар Емил Пармаков, заместникът му старши комисар Иван Маджаров, представители на ДАНС, административни ръководители на районни прокуратури, както и прокурори от Върховна касационна прокуратура.

От прокуратурата посочват, че целта на работното съвещание е създаване на организация на работа и осъществяване на контрол от страна на Прокуратурата, МВР и ДАНС, за да се гарантира в максимална степен законността на вота на гражданите и да се осигурява бърза и адекватна реакция срещу престъпления, свързани с провеждането на изборите.

Сарафов посочи, че всяка от трите институции има ключова роля за осигуряване честността на изборите в защита на обществения интерес и затова трябва да покажат единство. В изказването си той подчерта ролята на МВР не само за разкриване, но и за предотвратяване на изборните нарушения и престъпления.

В рамките на работното съвещание заместник главният прокурор Ваня Стефанова даде практически разяснения по въпроси, свързани с изборите и изборния процес по отношение на функциите, правомощията и компетентностите на отделните по ранг прокуратури във връзка с разследването на престъпления против политическите права на гражданите.

Преди седмица на национално съвещание на ръководителите в МВР служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев призова за безкомпромисни действия срещу купуването на гласове. Искам от вас да бъдете смели, решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот, каза той.

А в 11.00 часа започва заседанието на Прокурорската колегия, която ще обсъжда искането на служебния вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.