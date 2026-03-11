Свят

Хаос в небето: „Луфтханза“ спира стотици полети заради протест на пилотите

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка

11 март 2026, 09:24
Хаос в небето: „Луфтханза“ спира стотици полети заради протест на пилотите
Източник: GettyImages

П ътниците на германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) трябва да се подготвят за масово отменени полети заради предстояща стачка на пилотите в четвъртък и петък (12 и 13 март), съобщи германската информационна агенция ДПА.

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка. Засегнати ще бъдат полетите, изпълнявани от основната компания „Луфтханза“, както и от дъщерното ѝ дружество „Луфтханза Карго“ (Lufthansa Cargo). За първи път в стачката ще бъде включена и регионалната авиокомпания „Луфтханза Ситилайн“ (Lufthansa Cityline).

Без стачки по полетите до Близкия изток

Поради напрегнатата ситуация във въздушния трафик към Близкия изток синдикатът се въздържа от стачни действия миналата седмица. Полетите до региона ще бъдат изключени от обявената стачка.

Според синдиката това се отнася за връзките с Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израел, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Пилотите от трите авиокомпании, засегнати от стачката, вече гласуваха в подкрепа на протестните действия. В дъщерната компания „Юроуингс“ (Eurowings) гласуването продължава до понеделник (16 март), поради което нейните пилоти няма да участват в стачките тази седмица.

Втори кръг от стачки

За основната компания „Луфтханза“ това е вторият кръг от стачни действия в рамките на текущия колективен трудов спор. На 12 февруари пилотите прекратиха работа за 24 часа, като тогава бяха отменени над 800 полета и бяха засегнати около 100 000 пътници.

Според синдиката стачката е резултат от задънените преговори за пенсионните схеми в „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“. Председателят на синдиката „Ферайнигунг Кокпит“ Андреас Пинейро заяви, че досега компанията не е направила конкретно предложение. По думите му не е достатъчно да се заявява готовност за преговори, без да се договарят съществени подобрения в пенсионните схеми.

Говорителят на преговорния комитет Арне Карстенс също обвини „Луфтханза“, че блокира напредъка в преговорите. Според него седемте кръга разговори, продължителните периоди за обсъждане и предложението за посредничество досега не са дали резултат.

По думите му нови преговори ще се проведат едва след представяне на конкретно предложение, което може да бъде предмет на договаряне.

По темата

Източник: БТА/Бойчо Попов    
Луфтханза стачка на пилоти отменени полети Ферайнигунг Кокпит германска авиокомпания пенсионни схеми трудов спор въздушен транспорт Луфтханза Карго Пътници
Последвайте ни
Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Mercedes-Benz предефинира луксозните пътувания с електрическия VLE

Mercedes-Benz предефинира луксозните пътувания с електрическия VLE

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Любопитно Преди 15 минути

Тя скицира живота си от позлатения Холивуд до хаотичния Ню Йорк, преминавайки през зависимости, здравословни проблеми и поредица от бракове

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 50 минути

<p>Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия прави това</p>

Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия предоставя разузнавателни данни на Иран

Свят Преди 1 час

В петък The Washington Post съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Всички членове на екипажа са в безопасност

Учени разкриха ползите от секса за жените

Учени разкриха ползите от секса за жените

Любопитно Преди 2 часа

Интимността може не само да донесе удоволствие, но и да подпомогне здравето на жената

<p>Иран извърши най-масираната атака срещу Израел&nbsp;и страните от Залива</p>

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

Свят Преди 2 часа

Саудитска Арабия и Кувейт прехванаха ирански цели

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

България Преди 2 часа

Във вторник протестираха работещите в градския транспорт във Варна и в Русе

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

България Преди 3 часа

Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро

Прокурорската колегия на ВСС разглежда искането за отстраняване на Борислав Сарафов

Прокурорската колегия на ВСС разглежда искането за отстраняване на Борислав Сарафов

България Преди 3 часа

То бе внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов

Едно от най-опасните вещества, създадени от човека

Едно от най-опасните вещества, създадени от човека

Любопитно Преди 3 часа

През 1940 година американският учен Глен Сиборг се решава на съдбовен експеримент. Това е историята на едно от най-опасните вещества, създадени някога от човека

По следите на изгубеното време – какво крие крепостта Хоталич

По следите на изгубеното време – какво крие крепостта Хоталич

Любопитно Преди 3 часа

Хоталич е сред малко известните крепости у нас и може би за това все още е запазила част от първобитния си, девствен чар

АЕЦ Фукушима

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

Свят Преди 3 часа

15 години по-късно: Пълната хронология на трагедията във Фукушима – от 14-метровата вълна до днешната опасна мисия на роботите в стопените реактори

Обсадата на Одрин

11 март: Когато невъзможното стана българско

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Свят Преди 10 часа

Органите на реда призоваха гражданите да стоят далеч от района

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Повелителката на тестото Татяна даде първото си интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Чай, торта и балони – дъщеричката на Николета и Ники стана на 2 г.

Edna.bg

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Доналд Тръмп с горещ коментар за участието на Иран на Мондиал 2026

Gong.bg

АБСФ апелира за спешни действия за развитието на българския спорт

Gong.bg

Шофьорските курсове: Цената може да достигне 1000 евро само заради скъпите горива

Nova.bg

Поредицата слънчеви дни продължава

Nova.bg