Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

Пострадалото 14-годишно момче е със счупен на две места таз

11 март 2026, 10:15
Б лизо седмица след инцидента с дете на писта в ски зоната на Банско все още няма информация от официалните власти за случилото се. Пострадалото 14-годишно момче е със счупен на две места таз. По думите на родителите му, то е било ударено от моторна шейна, която се движела без светлинна и звукова сигнализация.

Според лекарите възстановяването ще е дълго. Момчето ще трябва да остане на легло няколко седмици, след което ще се придвижва с патерици поне два месеца.

"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

Бащата твърди, че след удара водачът на шейната е напуснал мястото, без да помогне. Имало и свидетели на инцидента.

От полицията съобщиха, че проверката продължава, но засега не е установено кой е управлявал шейната. Семейството настоява случаят да бъде изяснен и заявява, че ще търси справедливост.

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

„Синът ми все още не може дори да се обръща в леглото. Трудно е за един тийнейджър да лежи постоянно. Имаме опасения, че може да повтаря годината в училище. Отново ходих до районното и разговарях с разследващите полицаи - казват, че се работи всеки ден. Има поне 6-7 очевидци, както и следи от шейната. Разпитани са двама свидетели”, разказа в ефира на NOVA бащата на пострадалия - Александър Филипов.

От пресцентъра на МВР заявиха за NOVA, че се прави всичко възможно случаят да бъде разкрит. От фирмата концесионер обясниха, че са предали на полицията всички записи, с които разполагат.

Източник: NOVA    
банско ски моторна шейна дете
