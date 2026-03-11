Асоциацията на прокурорите представи становището си за Сарафов пред КС

А социацията на прокурорите в България представи писмено становище пред Конституционния съд по делото, образувано по искане на Апелативния съд-Варна.

КС прие да разгледа искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата от Закона за съдебната власт за мандата на и.ф. главен прокурор. Според ЗСВ временно изпълняващ функциите няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца.

Асоциацията бе поканена от съда да изложи становището си. В него се посочва, че разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ има устройствен характер, тъй като засяга организацията и функционирането на органи на държавната власт. Поради това тя следва да има действие единствено занапред, без да засяга вече възникнали правни положения.

В подкрепа на тази теза са приведени решения от практиката на КС, включително решение от 2010 г., в което се приема, че законите с устройствен характер могат да имат действие само напред във времето и не следва да уреждат обществени отношения с обратна сила.

Посочени са и изводите в друго решение от 2009 г., в което КС подчертава, че ретроактивното засягане на вече възникнали правни положения е несъвместимо с принципа на правната сигурност и предвидимост, произтичащ от чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Асоциацията на прокурорите в България отбелязва, че поставеният пред съда въпрос представлява съществен конституционноправен проблем, свързан с действието по време на законодателни решения, които засягат организацията и функционирането на органите на съдебната власт.

В становището се посочва още, че въвеждането на шестмесечен срок за изпълнение на функциите може да доведе до прекратяване на правомощия по силата на закона, без участие на кадровия орган, който съгласно Конституцията има правомощия да прави предложения за назначаване и освобождаване на главния прокурор.

АПБ обръща внимание и на липсата на достатъчно мотиви към законопроекта, с който е въведена оспорената разпоредба, а това възпрепятства възможността да бъде изяснена преследваната от законодателя цел.

В становището се поставя въпросът за съответствието на оспорената разпоредба с основни конституционни принципи, включително принципа на правовата държава, правната сигурност и предвидимост, принципа на разделението на властите и независимостта на съдебната власт.

Асоциацията на прокурорите в България счита, че подобни въпроси следва да се решават в рамките на конституционните процедури и чрез задълбочен правен дебат.