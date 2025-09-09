Технологии

Тихото цунами: Най-голямата софтуерна атака в историята

Пакет, който се тегли над 2 млрд. пъти, е бил компрометиран

Мартин Дешев Мартин Дешев

9 септември 2025, 06:06
Учени откриха причината защо AI халюцинира

Учени откриха причината защо AI халюцинира
Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете
Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Google се спаси от наказание да продаде Chrome
Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си
Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт
AI вече изземва работните места на младите

AI вече изземва работните места на младите
Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

К омпанията за киберсигурност Aikido Security откри безпрецедентен пробив във веригата за доставки в екосистемата на Node Package Manager (NPM) – такава, която бързо се превърна в най-обширната по рода си. Атакуващите успешно проникнаха в NPM акаунтите на един администратор, идентифициран като Джош Джунон (известен още като qix), внедрявайки злонамерен код в 18 широко използвани JavaScript пакета. Взети заедно, тези пакети представляват повече от 2,6 милиарда седмични изтегляния, което подчертава потресаващия мащаб на пробива, съобщава Ars technica.

В дигиталния свят, където софтуерът е в основата на всеки аспект от съвременния живот, фундаменталното доверие, което влагаме в кода, често се приема за даденост. Изтегляме приложения, разглеждаме уебсайтове и се свързваме с устройства, без да се замисляме, приемайки, че кодът, който ги захранва, е защитен.

Този инцидент, който сега се нарича най-големият по рода си, регистриран някога, доведе до проникване на зловреден код в софтуерни пакети с повече от 2 милиарда седмични изтегляния, демонстрирайки как една-единствена слаба точка може да доведе до катастрофални глобални последици. 

Атаката е базирана на социалното инженерство. Тя не започна с пробив срещу голяма технологична компания или системите за сигурност, а с обикновен, целенасочен фишинг имейл. Инженери са получавали подвеждащи имейли от домейн, който изглежда като „support@npmjs.help“, като ги призоваваха да актуализират двуфакторното си удостоверяване (2FA), за да избегнат блокиране на акаунтите. 

Един от тях се е подвел и е последвал указанията в имейла, с което е дал достъп на хакерите до системата си и те инсталират в нея вирус. Вместо да е насочен към сървъри или среди за разработка, злонамереният софтуер се фокусира върху взаимодействията с портфейли с криптовалута. Той се свързва с криптопортфейли като и тайно пренасочва транзакциите. 

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Въпреки че потребителският интерфейс е показвал правилните получатели, основният код е пренасочвал средствата към контролирани от хакера адреси в популярни вериги като Ethereum, Bitcoin, Solana, Tron, Litecoin и Bitcoin Cash. И макар че атаката e овладяна бързо – много злонамерени версии са премахнати за по-малко от час, последиците са сериозни. Експертите предупреждават, че ако този инцидент беше останал незабелязан или беше включвал по-агресивни вируси, той би могъл да причини хаос не само в Web3, но и в масовите уеб приложения. Ако хакерите бяха избрали например, криптовирус или скрипт за изтриване на данни – ефектът от доминото би могъл да парализира критичната инфраструктура и бизнеса в мащаб, невиждан досега. 

За крайния потребител това събитие служи като напомняне за скритите уязвимости в нашия взаимосвързан дигитален свят. Кодът, който захранва любимото ви приложение за социални медии или платформа за онлайн банкиране, не се създава във вакуум; той е сложен гоблен, изтъкан от хиляди компоненти с отворен код.

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

Може да не сте разработчик, но сте пряк ползвател (и потенциална жертва) на тази споделена екосистема. Докато експертите по сигурност и общността с отворен код действаха със забележителна бързина, за да идентифицират и смекчат заплахата, атаката разкрива нова, опасна истина: Не е нужно да са директно насочени към вас, за да бъдете компрометирани. Действията на един разработчик или сигурността на една-единствена библиотека с код могат да изложат на риск милиарди хора.

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

AI вече изземва работните места на младите

Този инцидент бележи повратен момент в киберсигурността. Той подчертава крехкостта на една система, изградена върху доверие и изтъква неотложната нужда от по-стабилен, колективен подход към сигурността. В бъдеще тежестта на защитата вече не може да пада единствено върху разработчиците. Тя трябва да бъде споделена от цялата общност, от най-големите корпорации до отделния краен потребител, чрез подобрени протоколи за сигурност, проактивно наблюдение и по-добро разбиране на скритите зависимости, които захранват нашия дигитален живот.

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект хакери хакер киберсигурност софтуер технологии
Последвайте ни
Правителството на Франция падна

Правителството на Франция падна

Желязков отговори на Радев за

Желязков отговори на Радев за "дерибеите"

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Задържаните за побоя над полицейски шеф - с нови адвокати

Задържаните за побоя над полицейски шеф - с нови адвокати

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

Свят Преди 7 часа

Въоръжените сили на Венецуела наброяват около 123 000 души

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Свят Преди 9 часа

Технологията е замислена през 90-те години на миналия век, но дълго време остава в сянка

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

България Преди 12 часа

Композицията е прехвърлена на съседните релси при Вакарел

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

България Преди 13 часа

Огънят се разгоря между селата Лисово, Младиново и Костур

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Свят Преди 13 часа

Мерц: Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск

Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Свят Преди 14 часа

Рисунката: Съдия с традиционна перука и черна роба, който удря протестиращ, паднал на земята

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Свят Преди 14 часа

Сирски: Врагът използва тактиката на "пълзящо" настъпление

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Свят Преди 15 часа

Украинското министерство на енергетиката заяви, че електроподаването вече е стабилизирано

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Свят Преди 15 часа

Песков заяви, че Европа и Украйна правят всичко възможно, за да привлекат САЩ в своята орбита

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Свят Преди 16 часа

Полицията съобщи, че подобни протести се организират и в други градове на страната

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Свят Преди 16 часа

Към момента няма информация за мотивите на нападателя

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

Свят Преди 16 часа

Той осъди широко разпространените нарушения при пълномащабната инвазия на Русия в Украйна

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Любопитно Преди 16 часа

Зрелищна териториална битка ще премери силите на новите претенденти от 20:00 ч. по NOVA

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

България Преди 17 часа

По думите му, заплахите дошли веднага, след като е депозирал в СГП заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Любопитно Преди 17 часа

Гранде спечели две награди – видео на годината и най-добро поп видео

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Свят Преди 18 часа

Догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

Кускус с нар и мед

Edna.bg

11 навика, които не подозирате, че вредят на здравето ви

Edna.bg

В шеметен мач и 9 гола - Италия удари Израел по феноменален начин

Gong.bg

Всички резултати и голмайстори от световните квалификации в Зона Европа

Gong.bg

Новият пожар в Сакар: Стихията обхвана над 5000 декара гори и пасища

Nova.bg

Въвеждат временни промени в движението по магистрала "Струма"

Nova.bg