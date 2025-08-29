Технологии

AI вече изземва работните места на младите

Което повдига въпроса как те ще натрупат нужния опит за квалифицираните позиции

29 август 2025, 06:13
З адълбочено проучване от Станфордския университет разкрива, че генеративният изкуствен интелект (Gen AI) оказва непропорционално влияние върху пазара на труда в САЩ за млади работници на начално ниво. Изследването установява 13% спад в заетостта сред младите служители, съобщава CNBC.

Най-засегнати са професионалистите в началото на кариерата (на възраст 22-25 години) в работни места, най-изложени на автоматизация с AI, като например разработване на софтуер и обслужване на клиенти. Процесът е проследим от края на 2022 г. досега.

Тази тенденция не се наблюдава при по-възрастни, по-опитни работници в същите области, нито при работници на която и да е възраст в професии, по-малко изложени на AI, като медицински сестри или квалифицирани занаятчии. Тази промяна не произтича намаляване на нуждата от работна ръка, а от необикновената способност на изкуствения интелект да автоматизира ученето от книги и рутинните задачи.

Той изземва същите отговорности, които младите участници някога са поемали, за да натрупат опит. Без тези стъпки, новодошлите намират за все по-трудно да придобият нужните умения, които предоставя само опитът от реалния свят. 

И обратно, по-възрастните работници разчитат на „неявно знание“ – решаване на проблеми, стратегическо мислене и мъдрост, които се натрупват с опита. Тези умения са много по-трудни за възпроизвеждане от изкуствения интелект, което прави опитните работници по-устойчиви на изместване. 

В роли, където изкуственият интелект служи като допълващ инструмент, подпомагащ, а не заместващ човешкия труд, заетостта за нови работници остава стабилна. Това включва работни места, където AI изготвя текст за маркетолог, който да го усъвършенства или маркира аномалии за преглед от медицински специалист. Анализите показват, че предизвикателството не е свързано с това изкуственият интелект да заеме всички работни места, а с фундаментално преструктуриране на кариерната стълбица, която традиционно се е изграждала върху позиции на начално ниво като стъпка за натрупване на опит.

Ако изкуственият интелект продължи да замества позициите на начално ниво, индустриите скоро може да се сблъскат с недостиг на квалифицирани специалисти, готови да заемат позиции на средно и висше ниво. Справянето с тази нарастваща криза ще изисква целенасочени действия.

Един обещаващ подход е преосмислянето на изкуствения интелект като инструмент за разширяване, а не като инструмент за заместване. Доказателствата показват, че областите, в които изкуственият интелект подпомага човешките работници, показват стабилна или нарастваща заетост сред младите работници.

Освен преосмислянето на ролята на изкуствения интелект, образователните и обучителни системи трябва да се развиват. Правителствата, корпорациите и образователните институции трябва да разширят програмите за платените стажове, обучението в общността и обучителните лагери, които дават приоритет на практическата работа.

Както компаниите, така и правителствата трябва да инвестират сериозно в програми, които преквалифициране и повишаване на квалификацията на съществуващата работна сила. Това може да включва предлагане на данъчни облекчения за фирми, които преквалифицират съкратени служители, създаване на сметки за преквалификация на работници и осигуряване на достъп до високоскоростен интернет за всички, за да се улесни онлайн обучението. 

Тези програми трябва да отразяват традиционните кариерни пътища, но актуализирани за свят, преобладаващ с изкуствен интелект. Академичните модели потвърждават, че човешкият надзор остава жизненоважен. Анализ на експерти от Университета Корнел предупреждава, че автоматизирането на задачи на начално ниво може изкуствено да повиши производителността, но също така да влоши дългосрочния икономически растеж, като лиши младите работници от основни занаятчийски знания.

По-умните „копилоти с изкуствен интелект“ биха могли да помогнат за преодоляване на тази празнина, предлагайки интерактивно ръководство, като същевременно насърчават активното учене. Експертите предупреждават, че те не трябва да заместват реалния практически опит.

От една страна, изкуственият интелект измества работните места на начално ниво. От друга, той може да повдигне стремежа на младите работници, ако се използва разумно. Изборът сега е в политическия и бизнес отговор: да се даде приоритет на разширяването на квалификацията, да се реинвестира в обучение в реалния свят и да се разработят инструменти, които подкрепят, а не заместват, младите кадри. Работната сила на бъдещето няма да бъде такава, в която хората се конкурират с машините, а в която те си сътрудничат с тях, за да изпълняват задачи с по-висока стойност.

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии работно място работници
