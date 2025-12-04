Технологии

Omoda и Jaecoo дебютираха в България, предлагат 1 млн. км гаранция на ДВГ-то

Стартират с един дилър в София, догодина ще открият още пет

4 декември 2025, 10:24
Omoda и Jaecoo дебютираха в България, предлагат 1 млн. км гаранция на ДВГ-то
Източник: CarMarket.bg

К итайският гигант Chery от снощи е официално в България. Той стъпва на родния автомобилен пазар с двата си подбранда Omoda и Jaecoo, създадени през 2022 г. и тръгнали към световните пазари през 2023 г.

На сцената Тибериу Йоановичи, генерален мениджър за Румъния и България, Genius Automotive Europe, заяви, че двете марки стъпват на българския пазар със слогана „Extra is Basic“. Той говори, че всичко, което в Европа сме свикнали да получаваме като екстри, при Omoda и Jaecoo ще идва в стандартното оборудване.

Бизнесът в страната ни започва с един дилър в София, но пък много сериозен играч на пазара. „Ауто Франс 3000” е първият официален дилър на „Рено Нисан България“ от 2005 г., като днес продава марките Renault и Dacia. Вече ще дистрибутира и сервизира и двата китайски бранда.

Източник: CarMarket.bg

През 2026 г. Genius Automotive Europe планира още един в столицата, и по един в Пловдив, Русе, Варна и Бургас. През 2027 г. мрежата трябва да се увеличи с представители в Стара Загора, Велико Търново, Севлиево и Плевен.

Официално е, китайските Omoda и Jaecoo стъпват в България

На 11 ноември, когато бе обявено, че марките идват в България, писахме, че те ще се предлагат със 7-годишна гаранция (150 000 км) и 3-годишна безплатна пътна помощ в Европа. Сега за убедеността в качествата на продуктите им говори и факта, че двигателят с вътрешно горене ще бъде покрит с гаранция от 1 000 000 км.

Източник: CarMarket.bg

Гамата на Omoda ще бъде съставена от пет модела. Omoda 5 разчита на 1,6 T-GDI бензинов двигател и 7-степенна автоматична кутия с двоен съединител, същата конфигурация, каквато използват Hyundai/Kia. Omoda 5 EV ще предлага до 450 км пробег на ток (WLTP) и зареждане на батерията от 30 до 80% за 26 минути. През 2026 г. чакаме и самозареждащ се хибрид на модела 5.

Omoda 7 SHS е компактен градски кросоувър с 5 звезди за безопасност по EuroNCAP (всички модели на двата бранда идват с 5 звезди за безопасност) и същото задвижване като „петицата“. На върха в гамата ще застане плъг-ин хибридът 9 SHS с 530 к.с., 4х4, до 145 км пробег на ток и автономия до 1100 км.

Jaecoo (произнася се Джакуу) идва с моделите 7 и 7 PHEV, като и тук двигателите са 1,6-литрови с турбо с променлива геометрия. Догодина чакаме премиерата на модела 8 SHS PHEV

Автор: Пламен Георгиев
Omoda Jaecoo китайски автомобили Genius Automotive Europe
