Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след спешна операция

Б ащата на Меган Маркъл, Томас, е приет по спешност в болница във Филипините и се бори за живота си, след като във вторник, 2 декември, внезапно му е прилошало в дома му във Филипините, съобщава New York Post.

След тричасова операция Томас е настанен в интензивно отделение, където лекарите продължават да следят състоянието му. Предстои му втора интервенция за премахване на кръвен съсирек.

„Закарах баща ми в болница близо до дома ни, където му направиха различни изследвания, а лекарите казаха, че животът му е в непосредствена опасност“, разказа Томас Маркъл-младши в сряда, 3 декември.

„Прехвърлиха ни с линейка с включени сирени в много по-голяма болница в центъра на града. Баща ми претърпя спешна операция“, продължи той. „Моля всички по света да се молят за него. Единственото ми желание е Меган да прояви малко съчувствие към баща ми. Той наистина се бори за живота си.“

59-годишният Томас-младши добави, че очаква баща му да остане в болницата „дълго време“ и че възстановяването му ще бъде „много тежко“.

Другата дъщеря на Томас, Саманта, също сподели, че се моли за болния си баща. „Той е силен мъж, но преживя толкова много“, каза 61-годишната Саманта Маркъл. „Моля се да бъде достатъчно силен, за да оцелее.“

Меган Маркъл не поддържа връзка с баща си от май 2018 г.

„Баща ми е преживял два инфаркта, инсулт и земетресение“, добави тя. „Надявам се да успее да се справи и с това.“

„The Post“ се свърза с представител на Меган за коментар.

Това не е първият път, в който бащата на херцогинята на Съсекс има сериозен здравословен проблем. През май 2018 г., в навечерието на сватбата на принц Хари и Меган, той претърпя два инфаркта, които му попречиха да пътува от Лос Анджелис до Лондон, за да я отведе до олтара. Оттогава двамата не общуват.

„Винаги сме били много близки“, каза Томас, който се е разделил с майката на Меган, Дория, когато Меган е била на 3 години, пред „Daily Mail“ през 2018 г. „Това, че съм откъснат от живота ѝ, е най-голямата трагедия в моя живот.“

„Не разбирам с какво съм сгрешил, че тя никога повече не ми се обади“, добави той. „Бил съм ѝ ядосан, понякога съм ѝ се сърдил, но никога не съм спирал да я обичам.“

През септември 2023 г. Томас участва в предаването „Добро утро, Великобритания“. Преди това, през 2022 г., той претърпя тежък инсулт, който го остави без говор в продължение на месеци, а по-рано тази година едва оцеля след земетресение с магнитуд 6,9 във Филипините.

„Баща ми е блокиран на 19-ия етаж на сграда във Филипините след силно земетресение, не може да ходи и е в капан“, написа тогава Саманта в X.

Малко след това Томас заяви, че е „добре“.

Междувременно 44-годишната бивша звезда от „Костюмари“ стартира своето празнично предаване „С любов, Меган“ в същия ден, в който баща ѝ беше приет в болница.

„Искам да помоля Меган, в седмицата, в която пусна телевизионно предаване за силата на любовта и семейството, да се свърже с баща ни“, каза Томас-младши.

„Тя трябва да започне да проявява съчувствието, за което говори“, заключи той.