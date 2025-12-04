България

Катастрофа на изхода на Русе за Разград, две жени са пострадали

Инцидентът е станал около 07:47 часа

4 декември 2025, 09:51
Катастрофа на изхода на Русе за Разград, две жени са пострадали
Източник: БТА

Д ве жени пострадаха при катастрофа на изхода на Русе за Разград, Шумен и Варна. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. 

Тежка катастрофа край Русе, трима са пострадали

Инцидентът е станал около 07:47 часа. По предварителни данни произшествието е възникнало след сблъсък между товарен автомобил – самосвал с разградска регистрация, идващ от Кубратския път, и лек автомобил с русенска регистрация, който е пътувал по главния път в посока към Русе.

Две жертви на тежка катастрофа край Русе

Две пътнички от лекия автомобил са транспортирани в Университетска болница „Канев“ в Русе. От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че те са с леки травми от коланите в колата.

Тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла, жена почина на място

На мястото незабавно са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед и документират обстоятелствата около инцидента. Предстои изясняване на точните обстоятелства и причини, довели до катастрофата, уточни Даниела Малчева.

Движението в района е затруднено, регулира се от служители на реда.

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
