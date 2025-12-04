Свят

Гърция в червен код: Проливни дъждове, бури и силни ветрове до събота

4 декември 2025, 10:19
Гърция в червен код: Проливни дъждове, бури и силни ветрове до събота
Източник: iStock/Guliver Images

Г ърция е в повишена готовност, тъй като бурята „Байрън“ преминава над страната, носейки проливни дъждове, гръмотевици и разрушителни ветрове, които се очаква да продължат до петък и постепенно да отслабнат в събота сутринта. Властите активираха най-високото ниво на извънредна готовност за десет региона и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания.

Според Националната метеорологична служба на Гърция (EMY) бурята ще донесе интензивни и продължителни валежи от четвъртък до ранните часове на събота в голяма част от източната и южната част на страната. В някои райони лошото време ще бъде придружено от градушка и силни пориви на вятъра. Прогнозите сочат, че скоростта на вятъра в части от югоизточните острови ще достигне 8, а възможно и 9 бала по скалата на Бофорт в петък.

Очаква се широко разпространено въздействие

В четвъртък най-тежките условия се очакват в региони като Йонийските острови, Централна Македония, Тесалия, източната континентална част на Гърция (включително Атина), Евия, Пелопонес, Цикладите, Крит и островите в източното Егейско море и Додеканезите.

В петък проливните дъждове и бурите ще продължат в голяма част от източна Гърция, засягайки отново Централна Македония, Тесалия и Спорадите, източните континентални региони (включително Атина), Евия, източен и южен Пелопонес, Цикладите, Крит и южните Егейски острови.

Очаква се времето да се подобри от събота сутринта, като тежките явления ще се ограничат основно в Додеканезите.

Десет региона под „червен код“

Главният секретариат за гражданска защита постави десет региона под мобилизация „червен код“ – най-високото ниво на предупреждение, валидно от сряда до събота. Тези региони включват Атика (голяма Атина), Тесалия, Пелопонес, северните и южните Егейски острови, Крит, Централна Македония, Централна Гърция и Йонийските острови.

Пожарните служби в засегнатите райони са в състояние на повишена готовност и могат бързо да засилят действията си при наводнения или други извънредни ситуации.

Атика, която включва столицата Атина, е под засилена тревога от четвъртък следобед до ранни петъчни часове. Метеоролозите предупреждават, че високата степен на урбанизация и ограничените естествени оттоци увеличават риска от локални наводнения, дори валежите да не са най-интензивни в страната.

Потенциални опасности

Метеоролозите предупреждават, че бурята „Байрън“ може да предизвика редица нарушения, включително:

  • Внезапни наводнения в малки реки или райони с лошо отводняване
  • Градски наводнения поради претоварени канализационни системи
  • Затворени пътища, закъснения и отломки по главните маршрути
  • Локални свлачища в хълмисти или планински райони
  • Прекъсвания на електрозахранването, причинени от мълнии или силни ветрове
  • Временно крайбрежно наводнение в райони, изложени на високи вълни и ниско атмосферно налягане

Властите продължават да следят променящата се обстановка, а Комитетът за оценка на риска ще заседава отново в четвъртък на обяд. Жителите са посъветвани да следят официалните актуализации и да вземат предпазни мерки, докато бурята отмине.

Източник: tovima.com    
