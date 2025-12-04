Свят

Русия предупреждава: „Заемът за репарации“ на ЕС може да бъде повод за война

„Ако лудият Европейски съюз, в крайна сметка, се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под прикритието на така наречения „заем за репарации“, Русия може съвсем основателно да възприеме този ход като casus belli* с всички съответни последствия за Брюксел и отделните държави членки на ЕС“, каза Дмитрий Медведев

4 декември 2025, 10:59
Русия предупреждава: „Заемът за репарации“ на ЕС може да бъде повод за война
Дмитрий Медведев   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Д митрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви в четвъртък, че ако Европейският съюз използва замразени руски активи, Москва може да го разглежда като действие, което оправдава война.

„Ако лудият Европейски съюз, в крайна сметка, се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под прикритието на така наречения „заем за репарации“, Русия може съвсем основателно да възприеме този ход като casus belli* с всички съответни последствия за Брюксел и отделните държави членки на ЕС“, каза Медведев, цитиран от агенция Ройтерс (Reuters).

Европейската комисия предложи в сряда безпрецедентно използване на замразени руски активи или международно заеми, за да бъдат осигурени 90 млрд. евро (105 млрд. долара) за Украйна, с които да покрие нуждите на изпитващите затруднения военни сили и основни услуги.

Изпълнителният орган на Европейския съюз заяви, че подкрепя „заем за репарации“, използвайки активи на руската държава, които са блокирани в ЕС заради инвазията в Украйна. Но Белгия, която държи най-голямата част от тези активи и има редица правни опасения, не е убедена от предложението, пише Reuters.

„Предлагаме да покрием две трети от финансовите нужди на Украйна за следващите две години. Това са 90 млрд. евро. Останалата част трябва да бъде осигурена от международни партньори“, заяви председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен пред журналисти.

„Тъй като натискът е единственият език, който Кремъл разбира, можем да го увеличим“, каза тя. „Трябва да повишим цената на войната за агресията на Путин, а днешното предложение ни дава средствата да направим това“. Тя посочи, че предложението към страните членки на ЕС отчита почти всички притеснения, повдигнати от Белгия, чиято базирана в Брюксел финансова институция Euroclear е основният държател на руските активи.

Белгийското правителство обаче „не споделя тази оценка“, заяви високопоставен служител пред Ройтерс. „Белгия не може да приеме да носи риска от подобна операция сама“

Фон дер Лайен допълни, че предложението вече ще обхване и други финансови институции в ЕС, които държат руски активи. По думите на служители на ЕС, такива активи се намират и във Франция, Германия, Швеция и Кипър.

Русия предупреди ЕС и Белгия срещу използването на нейните активи, тъй като според Москва това би представлявало кражба. Комисията твърди, че схемата не е конфискация, тъй като средствата ще бъдат под формата на заем, а Украйна ще трябва да го изплати, само ако Русия плати репарации.

Сложността на схемата се увеличи, след като подкрепен от САЩ 28-точков план за прекратяване на войната в Украйна предложи част от активите да бъдат използвани в съвместен американско-руски инвестиционен фонд. Но фон дер Лайен заяви, че е информирала американския министър на финансите Скот Бесент за намерението си да продължи със „заема за репарации“ и че предложението е било „прието положително“.

Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис съобщи, че ЕС се стреми да убеди международни партньори да предоставят подкрепа през първото тримесечие на следващата година, тъй като средствата на ЕС вероятно няма да бъдат налични преди второто тримесечие.

Комисията заяви, че ЕС може да продължи напред със схемата, ако 15 от 27-те държави членки, представляващи поне 65% от населението на блока, гласуват „за“. Според служители на ЕС това би гарантирало и че санкционираните руски активи ще останат замразени, ключова част от схемата,съгласно правото на ЕС, което позволява финансова помощ в случаи на „сериозни затруднения“.

Другата възможност – да се заемат средства от международните пазари, използвайки бюджета на ЕС – обикновено изисква единодушие сред страните членки, което е трудна задача, тъй като проруското правителство на Унгария се е противопоставяло на предишно финансиране за Украйна.

Белгия иска гаранции от партньорите в ЕС

Президентката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви по време на изслушване в Европейския парламент, че използването на „заем за репарации“ би било предизвикателство от правна и финансова гледна точка, въпреки че „надява се“ това да е в съответствие с международното право и финансовата стабилност.

Белгийският служител обаче подчерта: „Компенсациите за незаконна експроприация могат да надвишат значително стойността на активите и да включват сложна лихва и пропуснати ползи“. Предложението не осигурява „безусловно право за Euroclear да претендира компенсация във всяка ситуация, в която трябва да плати на Руската централна банка или би била изложена на руски ответни действия“, добави той.

Малко по-рано, преди правните предложения на Комисията да бъдат представени, белгийският външен министър Максим Прево заяви, че предложението не отговаря на изискванията на Белгия.

Очаква се въпросът да бъде обсъден на срещата на върха на лидерите на ЕС на 18 декември, когато Комисията се надява да получи твърд ангажимент от страните членки.

Белгия настоява другите държави от ЕС да гарантират, че ще поемат всички правни разходи, произтичащи от евентуални руски съдебни искове срещу схемата. Освен това иска гаранции, че партньорите ще помогнат за бързо осигуряване на средства за възстановяване на плащания към Русия, ако съд постанови, че това трябва да се направи.

*Casus belli на латински е повод за война. Поводът за война следва да се различава от причините и предпоставките за започване на военни действия

Източник: Reuters    
замразени руски активи Европейски съюз Украйна Дмитрий Медведев Casus belli Белгия Европейска комисия финансиране за Украйна Урсула фон дер Лайен правни опасения
Последвайте ни
Тяло на мъж е открито в двора на врачанската болница

Тяло на мъж е открито в двора на врачанската болница

Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите

Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

„Светът е полудял!“: Шокиращото поведение на жена в басейн остави хората възмутени

„Светът е полудял!“: Шокиращото поведение на жена в басейн остави хората възмутени

Банките отпускат по-трудно кредити

Банките отпускат по-трудно кредити

pariteni.bg
Разходи, документи и съвети при внос на автомобил от ЕС

Разходи, документи и съвети при внос на автомобил от ЕС

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дипломатически чар: Макрон избегна въпрос за Палестина с намигване и усмивка

Дипломатически чар: Макрон избегна въпрос за Палестина с намигване и усмивка

Свят Преди 5 минути

Журналист се опита да попита Макрон дали Франция ще признае Палестина, но президентът, вместо да даде конкретен отговор, се усмихна и демонстрира своя

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

България Преди 14 минути

Това заяви главният комисар на СДВР в рамките на изслушването в пленарната зала за ескалацията след протеста на 1 декември

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 28 минути

Моди, Владимир Путин

Визитата на Путин в Индия: От частна вечеря с премиера Моди до посещение в Радж Гат - какво включва програмата

Свят Преди 32 минути

Двамата лидери се очаква да прегледат целия спектър на специалното партньорство

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

България Преди 33 минути

Девет месеца бяха с ДПС и всеки ден идваха в моя кабинет, заяви той

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

Свят Преди 53 минути

Предаването на всички тела на пленници на „Хамас“ ще изпълни основно условие по първата част от плана на американския президент Доналд Тръмп за край на започналата на 7 октомври 2023 г. война в ивицата Газа

Трима полицаи са ранени при престрелка в Небраска

Трима полицаи са ранени при престрелка в Небраска

Свят Преди 54 минути

Органите на реда преследвали заподозрения, който по-рано прострелял мъж в магазин за хранителни стоки

<p>Уловиха тайния жест на принц Уилям към&nbsp;Кейт пред гости в Уиндзор (ВИДЕО)</p>

Принц Уилям нежно „побутва“ принцеса Кейт пред гости в Уиндзор

Любопитно Преди 54 минути

Когато забелязва, че чичо му – херцогът на Единбург – се приближава към тяхната маса, Уилям нежно поставя ръка на гърба на съпругата си и благодари на един от уредниците, за да даде знак, че е време да преминат към следващата група експонати

Силно земетресение разлюля Северозападен Китай

Силно земетресение разлюля Северозападен Китай

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил в района на окръг Акчи на дълбочина от 10 км

<p>Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает</p>

"Брекзит": Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает

Свят Преди 1 час

Британските министри вече говорят открито за икономическите щети от "хаотичния Брекзит", но възможностите за промяна са ограничени

Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

Технологии Преди 1 час

Yettel представи новото си мобилно приложение на специално събитие под надслов Future Looks Like WOW

Лаура Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата в София

Лаура Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата в София

България Преди 1 час

Той се намира на бул. "Александър Стамболийски" 45

Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София

Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София

България Преди 1 час

Те се заканиха да останат пред сградата докато няма решение

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

Технологии Преди 1 час

Те правят работата със смартфона по-удобна

Алекс сложи край на участието на Радостина и Траян в “Игри на волята”

Алекс сложи край на участието на Радостина и Траян в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Приключенецът Калин е първият сигурен полуфиналист в надпреварата

<p>Omoda и Jaecoo дебютираха в България</p>

Omoda и Jaecoo дебютираха в България, предлагат 1 млн. км гаранция на ДВГ-то

Технологии Преди 1 час

Стартират с един дилър в София, догодина ще открият още пет

Всичко от днес

От мрежата

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Коледно чудо: Дебора Михайлова показа новия си приятел в емоционален пост

Edna.bg

Лекарят, който е доставял кетамин на Матю Пери, беше осъден на 30 месеца затвор

Edna.bg

НА ЖИВО: Добруджа - Лудогорец, състави

Gong.bg

Откривателят на Любо Пенев разкри подробности за състоянието и лечението на легендата

Gong.bg

Даниел Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември е било нерегламентирано

Nova.bg

Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, минах през демонстрацията случайно

Nova.bg