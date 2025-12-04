Е вропейският главен прокурор Лаура Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата в София. Той се намира на бул. "Александър Стамболийски" 45, където доскоро беше централата на ДПС.

На събитието присъства министъра на правосъдието Георги Георгиев, който беше посрещнат в сградата от Кьовеши.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение в България

Досега евроделегираните прокурори се помещаваха в сградата на Софийския районен съд и прокуратура на бул. "Ген. Скобелев".

През месец юли Министерският съвет предостави сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на европейската прокуратура в България.

Вчера Кьовеши и Георгиев обсъдиха сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура. Те дискутираха и законодателни промени, които се отнасят до разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и изразиха взаимната си признателност за ползотворното сътрудничество.