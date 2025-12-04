България

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Вътрешният министър обясни пред депутатите за предварителното планиране и организация на охраната на протеста

4 декември 2025, 07:06
С толичната община е съгласувала протест, но не и шествие на 1 декември и е практически невъзможно да се обезпечи охраната на множество, движещо се по несъгласуван маршрут. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на изслушване в парламента относно действията и бездействията на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София на 1 декември. 

Столичната община е съгласувала провеждането на протест на 1 декември от 18:00 до 22:00 часа в района на стъклените куполи при Министерския съвет и на тротоарните пространства в района на сградата на Народното събрание, каза министърът. Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие, допълни той. Митов отбеляза, че в периметъра на заявеното мероприятия са изградени 21 контролно-пропускателни пункта.

"Към 20:30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. "Дондуков", каза Митов.

"Очевидно е практически невъзможно обезпечаването на охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут извън план-разстановката на Столичната дирекция на вътрешните работи и одобрения протест на Столичната община", коментира вътрешният министър. 

"Между мирно протестиращите са забелязани хора с агресивно поведение, които са били наблюдавани от оперативни служители. Поради невъзможност враждебно протестиращите да бъдат изведени от мирния протест и за да не се предизвикат масови безредици, са заснети действията им, като са и проследени", каза Даниел Митов.

"Преди, по време на и след масовото мероприятие не е използвана физическа сила спрямо протестиращи граждани, използван е единствено лютив спрей", каза той.

"Най-важното е, че след всички събития от вечерта няма нито едно тежко пострадало лице от участниците в протеста вследствие на полицейските действия по възстановяване на обществения ред", каза вътрешният министър.

Пострадали са трима служители на СДВР, един е приет в „Пирогов“. Задържани са общо 75 лица, 23 от тях са известни на МВР за съпричастност към безредици по време на протести. Девет от лицата са малолетни и непълнолетни, съобщи още Митов.

Източник: Теодора Цанева/БТА    
софия протести даниел митов нс изслушване
