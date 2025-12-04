Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

Новото приложение Yettel отразява визията на телекома – да бъде не просто доставчик на свързаност, а партньор в дигиталното ежедневие.

В приложението вече е интегриран и онлайн магазинът на компанията.

Yettel вече е дигитализиран телеком с 95% дигитализирани клиентски интеракции.

Yettel представи новото си мобилно приложение на специално събитие под надслов Future Looks Like WOW. Телекомът събра медии и партньори в първото имерсивно пространство у нас – Videnie, за да разкаже за трансформацията на приложението Yettel.

С модерен дизайн и интуитивна навигация, днес то обединява в едно онлайн магазин, разнообразие от услуги и възможности за развлечение. Потребителят може напълно дигитално да купи нов смартфон или аксесоар, да активира план и да пренесе номера си от друг оператор, да регистрира предплатена карта, да поднови договора или да плати сметката си.

Източник: Yettel

Може също да сключи застраховка, да активира услуги за онлайн защита, да печели атрактивни оферти или да събира печати с дигиталната версия на 100-те национални туристически обекта.

Така приложението Yettel се превръща в цялостна дигитална платформа и отразява стратегическата визия на телекома – да бъде не просто доставчик на свързаност, а партньор на потребителя в дигиталното му ежедневие.

„При трансформацията на приложението Yettel следвахме три основни принципа. На първо място, да съберем в него всички телеком услуги, които искаме да предложим на потребителя. На второ, да създадем не просто приятно и практично телеком приложение, а дигитална екосистема от услуги, превърнали се във важна част от живота на потребителя. И не на последно място – да представим всичко това в изчистен дизайн, лесна навигация и отлично дигитално изживяване“, подчерта Стефан Димитров, директор „Дигитални продукти и маркетинг“.

Източник: Yettel

Какво може новото приложение Yettel

Последната новост е, че приложението Yettel вече е и онлайн магазин. В него потребителят избира от богато портфолио от устройства – смартфони, смартчасовници, таблети, лаптопи, телевизори, смарт джаджи или аксесоари. Всеки от тях е представен с подробна информация за характеристиките и възможностите му. Потребителят може да ги сравнява по различни показатели – камера, батерия, дисплей или по оценките на DXOMARK – световната лаборатория за оценка на качеството на електронните устройства. В количката си той може да добави и мобилен план – с възможност за eSIM и физическа SIM карта по избор.

С едно приплъзване се разкрива и „Смартфон вселена“ – пакетът от услуги, с който телекомът се грижи за всеки етап от живота на едно устройство.

Изцяло в приложението се случват и останалите етапи от покупката – дигитална идентификация – чрез селфи и снимка на лична карта, избор на доставка, преглед на договора, подписване и плащане.

Източник: Yettel

Повече от телеком приложение

Телеком услугите не изчерпват възможностите на новото приложение Yettel. В него потребителят може много повече. С няколко клика той активира Yettel TV или дигитална услуга за свободното време. Партньори на телекома са едни от най-големите световни и местни брандове като HBO Max, SkyShowtime, Voyo, Storytel и други.

Приложението включва и решения за киберсигурност – „Онлайн защита“ и „Защита на профила“, както и най-новата услуга в портфолиото на компанията – „Застраховки OneClick“. Услуги за дома като „Смарт майстор“ – за спешна помощ при аварии, както и единствената на пазара „Смартфон диагностика“, която прави технически преглед на устройството – допълват разнообразието от предложения.

За още по-ангажиращо изживяване телекомът добавя и игрите „Петък с Yettel“ и Промо вторник, с които потребителят може да спечели атрактивни оферти през цялата седмица.

„Целта ни е потребителят да влиза в приложението не само защото трябва да си плати сметката, а защото иска и знае, че винаги ще намери нещо ново и интересно“, подчерта Стефан Димитров, директор „Дигитални продукти и маркетинг“.

Източник: Yettel

Yettel вече е дигитализиран телеком

Приложението Yettel е най-видимото проявление на дигиталната трансформация на телекома, която той започна преди три години. Амбицията на компанията е да дигитализира бизнеса си, така че всички ключови операции, които клиентът прави в магазина, да са възможни и онлайн.

Днес телекомът отчита 95% дигитализирани клиентски интеракции, което на практика превръща Yettel в дигитализиран телеком.

Този резултат е особено значим предвид сложността на телекомуникационния сектор, в който процеси като задължителна идентификация, подписване на договор и регулаторни изисквания превръщат дигитализацията на този вид услуги в немалко предизвикателство.

В много отношения Yettel е пионер и проправя пътя за дигитализацията на телеком сектора у нас. Той е първият и единствен оператор в България, дигитализирал ключови процеси като активация на нов план, пренос на номер и гаранционната карта. Той е и единственият телеком в страната, интегрирал Google Pay и Apple Pay като сигурен и удобен метод за плащане.

С над 2 милиона сваляния, приложението Yettel е едно от най-високо оценените телеком приложения у нас – с 4.6 звезди в Google Play и 4.5 звезди в App Store.

Открий новото приложение Yettel тук: Новото приложение Yettel – място за всичките ти планове.