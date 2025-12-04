Свят

Путин: Украйна избра войната вместо мирa

Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир, а не да пречат, заяви още руският държавен глава

4 декември 2025, 10:24
Източник: БТА/АР

Е вропейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю, дадено пред India Today в навечерието на визитата му в Индия.

"Ще установим контрол над Донбас и Новорусия (бел. ред. - южната част на Украйна, включително Одеска, Херсонска и Днепропетровска област), било то с военни или други средства", посочва той.

Москва е предложила на Киев да изтегли своите войски от Донбас (в региона влизат части от Донецка и Луганска област) и тогава не би имало никакъв военен конфликт, но Украйна предпочита да воюва, отбелязва в интервюто руският президент.

"Казахме на украинците: Хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост - изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Не, те предпочитат да воюват. Е, сега се навоюваха", се казва в отрязък от интервюто, цитиран от ТАСС.

Путин добавя, че срещата му със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е била "много полезна", отбелязва Reuters.

"Разговорите ни се основаваха на предложенията, обсъдени с президента Тръмп в Аляска", казва за India Today руският държавен глава, визирайки срещата на 15 август в американския град Анкоридж.

Източник: БТА/Иво Тасев    
