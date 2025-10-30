Роботът Neo иска да поеме домашните ни задължения

Р азговорът за изкуствения интелект отдавна е доминиран от екзистенциален страх: Ще напише ли следващия велик роман? Ще съчинява ли симфония? Ще отнеме ли чиновническите работни места? Но за мнозина отговорът на въпроса за изкуствения интелект беше най-добре обобщен от една кратка публикация в социалните медии: „Не искам изкуственият интелект да пише романа ми, искам да ми пере дрехите.“

Това чувство перфектно улавя променящия се фокус в индустриите за роботика и изкуствен интелект, промяна, въплътена сега от 1X Technologies и техния хуманоиден робот Neo. Както е видно от неотдавнашния анализ, движението „хуманоидният хайп среща реалността“ признава, че най-дълбокото използване на усъвършенствания интелект не замества човешката креативност; то автоматизира досадното.

Neo е висок около 168 см, тежи около 30 кг и е проектиран да се движи безопасно из дома. Задвижващата му система е от сухожилия (вдъхновена от човешки мускули), което му осигурява изненадващо нежно и гъвкаво движение. И въпреки това може да повдигне до 70 кг и да носи около 25 кг. Тялото му е покрито с мека 3D-отпечатана полимерна решетка, което го прави по-приятелски настроен, отколкото плашещ спрямо роботите в заводите. Той дори се движи тихо - около 22 dB, което е по-тихо от много хладилници.

Източник: 1Х

От страна на изкуствения интелект, Neo разполага с вграден голям езиков модел (LLM). Той използва аудио интелект, за да разбере кога му говорите и визуален интелект, за да може да разбира обкръжението си – например да разпознава съставки на кухненския плот и да предлага рецепта. Освен това има памет, така че може да запомня минали разговори, списъци за пазаруване, рождени дни.

Функцията „Домашни задължения“ е мястото, където Neo се откроява: можете да му дадете списък със задачи чрез глас или приложение, да планирате кога искате да бъдат свършени, а Neo ще сгъва пране, ще подрежда стаи, ще организира рафтове и други. 1X създава Neo с патентована система Tendon Drive, която позволява нежна сръчност на човешко ниво - точно тази функция, необходима за сгъване на риза или деликатно боравене с чинии. За домакински задължения, които все още не знае как да изпълнява, 1X предлага функция, нареченена „Експертен режим“: дистанционен човешки оператор насочва Neo през задачата, като го учи как да се подобри.

Източник: 1Х

Експертите по роботика и феновете на научната фантастика отдавна фантазират за домашен хуманоид, който не само чисти с прахосмукачка, но и живее с хората. Това, което прави Neo специален, е основателната му амбиция: вместо човек да се тревожи за андроиди, които ще му отнемат работата, това е робот, който помага с пране, почистване и повтарящи се задачи - вид дейност, за която хората често се оплакват.

Поемайки тези нискоценни и досадни задачи, Neo обещава да освободи нещо далеч по-ценно от работните часове: умствено пространство. Целта е хората да прекарват повече време в нещата, които наистина имат значение, независимо дали става въпрос за писане на роман, прекарване на време със семейството или просто почивка.

Разбира се, не всичко е слънце и пеещи роботи-икономи. Експертният режим, в който хората дистанционно поемат контрола, за да преподават нови домакински задължения, повдига въпроси относно поверителността: видео емисиите от дома ви ще трябва да се гледат от някой от 1X. И макар цената от 20 000 долара (или абонамент от 499 долара на месец) да е амбициозна, тя не е тривиална - особено след като по-сложните задачи все още може да изискват насоки.

Съществува и въпросът колко стабилна ще стане автономността на Neo. В момента наборът от задачи е ограничен: може да сгъва дрехи, да организира и подрежда, но неща като готвене или дълбоко креативно почистване (например реорганизиране на мебелите в стая) може все още да са недостижими.

Това е повратна точка в роботиката. В продължение на десетилетия хуманоидите се усещаха като новост, създадена за лаборатории или научна фантастика. С Neo виждаме практичен, ориентиран към потребителя хуманоид, който не е за зрелище, а за помощ. Ако 1X успее в това, хуманоидните роботи биха могли да преминат от „уау“ машини към истински домакински услуги.

Тази промяна би могла да промени начина, по който хората мислят за роботите: не като за надвиснала заплаха или кражба на професии, а като партньори за ежедневна, но необходима работа. И по този начин Neo би могъл да бъде сред първите, които ще изпълнят дългообещаното обещание на роботиката – да улеснят живота, а не да заменят човешкото докосване.

