15 загинали при падане на военен хеликоптер в Перу

Трагичният инцидент включва четирима членове на екипажа и 11 пътници, сред които седем непълнолетни

24 февруари 2026, 08:14
15 загинали при падане на военен хеликоптер в Перу
Източник: БТА

П етнадесет души, сред които седем непълнолетни, загинаха в Перу при катастрофа на военен хеликоптер, изчезнал в неделя в региона Арекипа, в южната част на страната, съобщиха вчера перуанските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес.

След активизиране на операциите по издирване, патрули на специалните сили и полицията локализираха хеликоптера Mи-17, който беше загубил радиоконтакт в неделя следобед, се посочва в съобщение на перуанските ВВС.

"Спасителните екипи потвърдиха смъртта на четиримата членове на екипажа, както и на 11-те пътници, които са били на борда", добавиха от ВВС, уточнявайки, че сред пътниците е имало седем лица на възраст под 18 години.

Хеликоптерът, руско производство, беше обявен за изчезнал в неделя следобед, след като излетя от град Писко, в региона Ика, по направление на Чала, в региона Арекипа, на около 1100 км южно от Лима. Спасителите локализираха хеликоптера в местността Чала, посочва АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Катастрофа с хеликоптер Перу Военен хеликоптер Загинали Непълнолетни Ми17 Арекипа Перуански ВВС Издирвателна операция Загуба на радиоконтакт
