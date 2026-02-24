15 загинали при падане на военен хеликоптер в Перу

П етнадесет души, сред които седем непълнолетни, загинаха в Перу при катастрофа на военен хеликоптер, изчезнал в неделя в региона Арекипа, в южната част на страната, съобщиха вчера перуанските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес.
#WATCH | An air ambulance, with seven people (including 2 crew members) on board, crashed in Kasariya Panchayat, Simariya block of Chatra district, in Jharkhand.— ANI (@ANI) February 24, 2026
It was a Redbird Airways Pvt Ltd Beechcraft C90 aircraft VT-AJV operating a medical evacuation (air ambulance)… pic.twitter.com/xmr9OOcdNh
След активизиране на операциите по издирване, патрули на специалните сили и полицията локализираха хеликоптера Mи-17, който беше загубил радиоконтакт в неделя следобед, се посочва в съобщение на перуанските ВВС.
"Спасителните екипи потвърдиха смъртта на четиримата членове на екипажа, както и на 11-те пътници, които са били на борда", добавиха от ВВС, уточнявайки, че сред пътниците е имало седем лица на възраст под 18 години.
Pawan Hans Helicopter Crashes in Mayabunder. All passengers and pilots safe, as per initial reports. More details awaited. pic.twitter.com/wK3sBZr77I— Andaman Chronicle (@AndamanNews) February 24, 2026
Хеликоптерът, руско производство, беше обявен за изчезнал в неделя следобед, след като излетя от град Писко, в региона Ика, по направление на Чала, в региона Арекипа, на около 1100 км южно от Лима. Спасителите локализираха хеликоптера в местността Чала, посочва АФП.