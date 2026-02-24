Свят

Сестрата на Ким Чен-ун е повишена в ръководен пост на управляващата партия в КНДР

По време на партийния конгрес Ким Чен-ун е преизбран за генерален секретар, а сестра му засилва влиянието си в управлението на страната

24 февруари 2026, 08:35
К им Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, е повишена от управляващата партия по време на партийния конгрес, съобщиха днес държавните медии в Северна Корея, цитирани от Франс прес.

Централният комитет на Корейската трудова партия назначи Ким Йо-чен – досега заместник-директор на отдел – за директор на отдел, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Ким Чен-ун бе преизбран единодушно от партията за най-висшия пост на генерален секретар, съобщиха вчера официалните медии. Китайският президент Си Цзинпин изпрати специално послание на Ким, в което го поздрави за преизбирането му начело на партията, посочва Ройтерс.

Севернокорейският лидер е заявил на конгреса, че страната ще се сплоти и ще навлезе в качествено нов етап на своето икономическо развитие през следващата петилетка, съобщава КЦТА.

Ким направи сестра си член на политбюро

Хиляди партийни кадри се стекоха в столицата Пхенян за конгреса на управляващата партия - събрание, което определя действията на държавата във всички области, от дипломацията до военното планиране.

Този конгрес предлага рядък поглед върху политическото функциониране на изолираната държава. Той се счита за трибуна, която позволява на Ким да покаже своята хватка върху властта.

Ким Йо-чен отдавна е сред най-близките съратници на брат си и е една от най-влиятелните жени в управляващите кръгове в Северна Корея, отбелязва АФП.

Източник:  БТА, Алексей Маргоевски    
