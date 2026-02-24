САЩ водят преговори с Русия и Китай за нов международен договор за ядрените оръжия

П редставители на САЩ са се срещнали вчера в Женева с руска делегация и ще се срещнат днес с китайска делегация за разговори за изработване на потенциално многостранно споразумение за контрол на ядрените оръжия, заяви високопоставен служител на американския Държавен департамент, цитиран от Ройтерс.

U.S. and Russia discuss nuclear arms control post-New START, with China’s involvement highlighting its rising geopolitical influence. 🌍



Negotiations aim for a new legal framework to enhance global nuclear security, engaging all five permanent UN Security Council members. 🔒 pic.twitter.com/3bd6lpkDPI — unumihai Media (@unumihaimedia) February 24, 2026

САЩ призовават за ново по-широко споразумение за контрол на ядрените оръжия, което да включва не само Русия, но и Китай, след като срокът на действие и последният договор между Вашингтон и Москва в тази сфера - "Нов СТАРТ" изтече.

AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

Китайският посланик за специални поръчения по въпросите на разоръжаването Шън Цзян каза по-рано този месец, че страната му няма да участва в нови преговори с Москва и Вашингтон за контрола на ядрените оръжия на този етап. Засега не е ясно дали утрешните преговори ще бъдат официални, посочва Ройтерс.