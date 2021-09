Потвърдено от НАСА: "Пърсивиърънс" е взел проба от повърхността на Марс

Р оувърът "Пърсивиърънс" на НАСА успешно е взел първата си проба от марсианска скала и я е поставил в контейнер, който да бъде върнат на Земята, съобщават Франс прес и ДПА.

"Имам я",

написа в Twitter американската космическа агенция от името на шестколесния си марсоход.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars



Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/gumqpmoXBW