Свят

Турция забрани израелските кораби в своите пристанища

Собствениците на кораби в страната трябва да подпишат декларация, в която посочват, че дейността им не е свързана с Израел

21 август 2025, 17:15
Турция забрани израелските кораби в своите пристанища
Източник: iStock/GettyImages

О т днес турските власти официално забраняват влизането на всички плавателни съдове, плаващи под флага на Израел, както и на тези, които са собственост на израелски граждани, в турските пристанища.

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

В същото време турските власти забраняват на всички кораби, плаващи под турски флаг, да извършват пътувания до Израел, като за целта е въведено ново изискване, според което собствениците на кораби в страната трябва да подпишат декларация, в която посочват, че дейността им не е свързана с Израел и не превозват стоки за там.

Така Анкара реагира на решението на Израел да започне военна операция за окупиране на палестинския град Газа.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Турция Израел Газа
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Последни новини

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

България Преди 52 минути

По данни на полицията, момчето няма в себе си документи за самоличност, телефон и пари

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Свят Преди 57 минути

Имамоглу е считан като един от основните опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган

Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му

Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му

България Преди 1 час

Двамата ще се изправят пред съда за поискан и получен подкуп на стойност 62 500 лева

.

Защо Донбас е така важен и за Русия, и за Украйна

Свят Преди 1 час

Руският президент Путин иска пълния контрол над Донбас и го поставя като основно условие за прекратяването на войната в Украйна

<p>&quot;Това са най-лесните пари&quot; - тенис звезда се присъедини към OnlyFans</p>

"Това са най-лесните пари, които съм изкарвала": Тенисистката Сачия Викъри се присъедини към OnlyFans

Любопитно Преди 2 часа

„Това са най-лесните пари, които съм изкарвала"

Чийзкейк със свежи смокини, който ще ви омагьоса

Чийзкейк със свежи смокини, който ще ви омагьоса

Любопитно Преди 2 часа

Кремообразната плънка, сладостта на узрелите смокини и хрупкавата бисквитена основа се сливат в перфектна хармония

Забавят пощенските пратки за САЩ, може да ги върнат

Забавят пощенските пратки за САЩ, може да ги върнат

България Преди 2 часа

Всемирният пощенски съюз разработва решение

Почина журналистът Иван Рачев

Почина журналистът Иван Рачев

България Преди 2 часа

Той беше заместник главен редактор на вестник "Банкеръ"

Трогателна среща: Откраднато куче се завърна при слепия си стопанин

Трогателна среща: Откраднато куче се завърна при слепия си стопанин

Любопитно Преди 2 часа

Дакелът Бам Бам беше откраднат на 5 юни от задния двор на сляп мъж и след два месеца беше прибран у дома

Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора

Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора

България Преди 3 часа

Тя беше обявена за общодържавно издирване

<p>14-годишно момиче е арестувано заради пожар в имение в Ливърпул</p>

14-годишно момиче е арестувано заради пожар в изоставено имение в Ливърпул

Свят Преди 3 часа

„Това изглежда като крайно безразсъден акт, извършен в сграда с историческо значение“

Арестуваха украинец за експлозията на газопровода "Северен поток"

Арестуваха украинец за експлозията на газопровода "Северен поток"

Свят Преди 4 часа

Той е бил издирван с общоевропейска заповед за задържане

Пожар пламна над град Сливница, активираха BG-Alert

Пожар пламна над град Сливница, активираха BG-Alert

България Преди 4 часа

Огънят е тръгнал от нива, но впоследствие е обхванал и борова гора

Какви са странните симптоми на синдром, който пречи на оригването?

Какви са странните симптоми на синдром, който пречи на оригването?

Любопитно Преди 4 часа

Един от симптомите на млада жена се проявява особено когато целува някого

Алиша Силвърстоун

Защо Алиша Силвърстоун напусна Холивуд на върха на славата си

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки огромната си слава, блондинката бързо започва да се отдръпва от светлината на прожекторите, предпочитайки по-малки роли вместо такива в касови продукции

Можете ли да познаете коя зодия е най-добрият приятел в зодиака?

Можете ли да познаете коя зодия е най-добрият приятел в зодиака?

Любопитно Преди 4 часа

Хората, родени под знака на Стрелец, често са наричани най-добрите приятели на зодиака

Всичко от днес

