Турция забрани израелските кораби в своите пристанища

О т днес турските власти официално забраняват влизането на всички плавателни съдове, плаващи под флага на Израел, както и на тези, които са собственост на израелски граждани, в турските пристанища.

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

В същото време турските власти забраняват на всички кораби, плаващи под турски флаг, да извършват пътувания до Израел, като за целта е въведено ново изискване, според което собствениците на кораби в страната трябва да подпишат декларация, в която посочват, че дейността им не е свързана с Израел и не превозват стоки за там.

Така Анкара реагира на решението на Израел да започне военна операция за окупиране на палестинския град Газа.