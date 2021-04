Историческо: Хеликоптер извърши първи полет на Марс

Х еликоптерът на НАСА "Инджинюъти" извърши исторически полет на Марс, съобщава БТА.

Контролираният полет, който е първи на друга планета, стартира в 10.30 часа българско време, а малко след 13.30 часа в контролната зала за управление на полета на НАСА бяха получени кадри и потвърждение за успешния полет.

"Инджинюъти" излетя вертикално, издигна се на три метра височина за около тридесет секунди и след това кацна на повърхността на Марс. Кадрите, получени на Земята, предизвикаха бурни радостни реакции сред инженерите и диспечерите на полета.

Новият марсоход с първи анализ на времето на Марс

Малкият хеликоптер, който пристигна на Марс с роувъра "Пърсивиърънс", трябваше да полети преди седмица - на 11 април, след това на 14 април. На 9 април бе установен проблем с роторите и след корекции от Земята пробният полет бе насрочен за днес.

Роувърът "Пърсивиърънс" се спусна на повърхността на Червената планета на 18 февруари 2021 година в района на кратера Йезеро на север от марсианския екватор.

Самата мисия "Марс-2020" с марсохода стартира от Земята на 30 юли 2020 г. от Кейп Канаверал, щата Флорида. Автоматичната междупланетна станция тогава беше изведена с ракета-носител "Атлас-5".

"Инджинюъти" е първият атмосферен летателен апарат в историята на изследванията на другите планети. Той е предназначен за тестване на възможностите за извършване на полети в силно разредената марсианска атмосфера. Цената му е 85 милиона долара.

Дронът-хеликоптер има два ротора с диаметър 1,2 метра. Неговата височина е 49 сантиметра при дължина от 19,5 сантиметра и широчина 13,6 сантиметра. Масата му на Земята е 1,8 килограма, а на Марс тежи 0,68 килограма.

Роторите правят до 2 900 завъртания в минута, в противоположни посоки. Така те успяват да поддържат машината в марсианката атмосфера, чиято плътност е еквивалентна на тази въздуха на височина около 30 000 метра над морското равнище на Земята.

Марсианският хеликоптер е готов за първия си полет

"Инджинюъти" може да извършва полети с продължителност 2-3 минути на разстояние до 300 метра и височина до 5 метра. За кацане той е оборудван с четири тръбни опори от въглеродни влакна. Батериите му се зареждат със соларни панели.

Първоначално мини-хеликоптерът беше прикрепен към марсохода и се намираше под специален защитен щит. В първите няколко седмици след кацането той остана във вътрешността на "Пърсивиърънс" и беше включен към неговите системи за електроенергия и топлоснабдяване. На 10 април мини-хеликоптерът беше спуснат на повърхността на Марс и изключен от роувъра.

След първия си експериментален полетен тест "Инджинюъти" ще извърши още няколко прелитания на височина 5 метра. Хеликоптерът ще бъде използван за разузнаване на маршрута на марсохода. Освен това с помощта на снимки, направени с камерите на "Инджинюъти", учените се надяват да съберат информация за някои участъци от марсианската повърхност, които са трудни за наблюдение от космоса.

