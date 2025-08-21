Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

П олицията във Варна издирва 16-годишния Георги Чомаков, който е в неизвестност от понеделник.

Момчето е видяно за последно на 18 август, около 14:30 часа, когато е напуснало автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна. Оттогава няма информация за него.

Георги е на видима възраст 16-17 години, висок около 170 см, с нормално телосложение. Косата му е кестенява, а очите – кафяви.

В деня на изчезването е бил облечен със сини къси дънки до коляното, черна тениска с бял джоб и черни маратонки. Носел е и черна чанта за през рамо с жълт надпис „САТ“.

По данни на полицията, момчето няма в себе си документи за самоличност, телефон и пари.

От ОДМВР Варна призовават всеки, който има информация за Георги, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.