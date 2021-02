НАСА показа зрелищна панорамна снимка от Марс

Н АСА публикува зрелищна панорамна снимка на Марс, направена от роувъра Пърсивиърънс, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Снимката е на зоната, в която апаратът кацна миналата седмица. Тя е съставена от множество кадри, направени от марсохода и показва пуст район с геологични формации, в това число и изваяна от вятъра скала и ръба на кратера на Джезеро, където според учените е имало дълбоко езеро, в което се е вливала река преди около 3,5 милиарда години.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj #CountdownToMars pic.twitter.com/TAy28PpG73