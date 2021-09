Първа проба от Марс: Успешна ли е мисията на „Пърсивиърънс“?

М арсоходът на НАСА може би е взел първа проба от повърхността на Червената планета, след като миналия месец не успя, съобщи Асошиейтед прес.

Главният инженер на марсохода "Пърсивиърънс" Адам Стелцнър я нарече "перфектна проба".

"Никога досега не съм бил така щастлив да видя дупка в скала", написа той в Twitter.

We have a sample! I’ve never been more happy to see a hole in a rock. #SamplingMars https://t.co/bVstYvkYdG

От НАСА по-късно обявиха, че изчакват да получат още снимки, преди да обявят мисията за успешна, макар че "екипът е уверен, че пробата е взета".

Преди месец "Пърсивиърънс" проби доста по-мека скала, пробата се изплъзна и не влезе в титаниевата тръба, предназначена за съхранението ѝ.

Need to take a few more pics with better lighting just to be extra certain. It’s fine. I’m fine. We’re all fine! 😵‍💫 #SamplingMars https://t.co/RxfA1fjLOl