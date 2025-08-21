Свят

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Военноморските сили на иранската редовна армия изстреляха ракети и дронове

21 август 2025, 20:44
Иран започна първи военни учения след войната с Израел
Източник: AP/БТА

И ран започна днес първите си самостоятелни военни учения сред 12-дневната война с Израел през юни, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от "Ройтерс". Агенцията отбелязва, че целта на маневрите е да се демонстрира военна мощ след понесените тежки загуби.

Военноморските сили на иранската редовна армия изстреляха ракети и дронове срещу мишени в Индийския океан в рамките на ученията "Устойчива сила 1404", съобщи държавната телевизия.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

"Тези учения се провеждат около месец след иранско-руското учение "Касарекс 2025", което бе организирано до северните брегове на Иран (Каспийско море). Ученията "Устойчива сила" се провеждат до южните брегове на страната", посочи държавната телевизия.

Израел атакува Иран през юни, нанасяйки въздушни удари, към които за кратко се присъединиха и САЩ и които повредиха ядрени съоръжения и убиха високопоставени ирански военни и ядрени учени, посочва "Ройтерс".

По време на краткия конфликт Израел унищожи голяма част от иранската противовъздушна отбрана и по-голяма част от запасите от балистични ракети на Ислямската република. Оттогава Техеран твърди, че е готов да отвърне на всяка бъдеща военна атака.

"Всяка нова авантюра на врага ще бъде посрещната с решителен отпор", посочи днес иранското министерство на отбраната.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши отново да атакува Иран, ако Техеран възстанови ядрените съоръжения за обогатяване на уран.

Иран: Израел е постоянна заплаха, военната ни мощ е готова

Ислямската република прекъсна преговорите със САЩ след израелските и американските удари. Иран отрича да се стреми да придобие ядрено оръжие.

Техеран смята, че моментът за "ползотворни" ядрени проговори със САЩ все още не е настъпил, каза вчера иранският първи дипломат Абас Арагчи. Иран обаче не е прекъснал напълно сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), отбелязва "Ройтерс".

