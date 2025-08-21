България

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

Близки на жертвата искат справедливост

21 август 2025, 19:40
Източник: NOVA

П ротест в Генерал Тошево, заради смъртта на 70 годишния фотограф Динко Георгиев. Мъжът почина след междусъседски скандал на 13-ти август. Първоначално мъжът беше откаран в болница в тежко състояние, но ден по-късно е издъхнал в лечебното заведение. Близките на жертвата твърдят, че над мъжа е нанесен сериозен побой и настояват за справедливо наказание.

В този час роднини и приятели се събират на площада в града, предава NOVA.

„Всичко започва със забележка от страна на майка ми към събрала се компания, която вдигала шум. По интелигентен начин е подходено, с молба към тези хора. Голямата компания от 7-10 души се нахвърлила на майка ми с обидни думи и квалификации. Майка ми се барикадирала вкъщи. Ние с баща ми по това време бяхме във Варна и се прибрахме бързо”, разказва синът на жертвата Ивайло Георгиев.

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

Той предвидил, че шумната компания ще извика още хора, заради което се обадил на спешния телефон 112. Вече виждали светлините на полицейската кола, когато били нападнати от повиканите от съседите им хора.

„Призовавам институциите да си свършат работата обективно. Всяко едно нещо да бъде преразгледано като факти и обстоятелства. Да няма вмешателства, които могат да попречат на това разследване от страна на тази група хора”, каза синът на жертвата.

Източник: NOVA    
Генерал Тошево Протест Фотограф Динко Георгиев Побой Разследване Междусъседски скандал
