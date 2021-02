Марсоходът на НАСА кацна на Марс, първи снимки

М арсоходът на НАСА кацна на Марс.

"Пърсивиърънс" кацна в голям кратер, който е кръстен със славянската дума Езеро. Смята се, че в далечното минало, това е била делтата на река на Марс.

"Тачдаунът е потвърден! "Пърсивиърънс" се намира на повърхността на Марс в безопасност, готов да започне да търси признаците на миналия живот", възкликна инженерът от НАСА Суати Мохан.

