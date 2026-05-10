Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

С ъвременните телефони с Android обичат да рекламират големи количества RAM. Телефон с 8GB физическа памет може да твърди, че предлага 16GB RAM благодарение на функции, наречени RAM Plus, RAM Boost, Extended RAM или Virtual RAM. На хартия звучи впечатляващо: повече памет, по-плавна работа и по-бърза производителност без допълнителен хардуер.

Но в действителност виртуалната RAM не винаги може да помогне на телефона, а в някои случаи дори може да го направи по-бавен, отбелязва MakeUseOf. Виртуалната RAM работи, като заема част от вътрешната памет на телефона (мястото, където запазвате снимки и приложения) и я третира като временна памет. Когато действителната физическа RAM памет се запълни, системата премества „спящи“ или нископриоритетни приложения, като калкулатор или статичен раздел на браузъра, в това виртуално пространство, за да предотврати пълното им затваряне.

Самата идея не е нова. Компютрите използват системи за размяна на памет и пейджинг от десетилетия. В телефоните производителите я предлагат като начин за подобряване на мултитаскинга и поддържане на повече приложения отворени във фонов режим.

Apple има най-хубавия сериозен проблем

Проблемът е в скоростта. Физическата RAM е изключително бърза. Вътрешната памет на телефона е все още драстично по-бавна. И тази разлика е от значение.

Когато отворите отново приложение, което е било „паркирано“ във виртуална RAM, процесорът трябва да изтегли тези данни обратно от по-бавното хранилище. Това често води до забележимо забавяне, което кара телефона да изглежда бавен, дори ако има процесор от най-висок клас. Чрез разширяване на паметта по този начин, Android получава повече място за управление. На устройство, което вече има 12GB физическа RAM памет, това често е решение на проблем, който не съществува, тъй като 12GB са повече от достатъчни за почти всяка съвременна мобилна задача.

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Кой ще плати цената за възхода на AI

Когато виртуалната RAM памет се използва интензивно, Android трябва постоянно да премества данни между физическата RAM и вътрешната памет. Този процес отнема време и изразходва системни ресурси, което може да доведе до повишено загряване и по-бързо изтощаване на батерията по време на интензивна работа.

За разлика от RAM паметта, вътрешната памет има ограничен живот, базиран на това колко пъти се записват данни в нея. Използването ѝ като виртуална RAM я подлага на постоянни цикли на четене/запис, което технически може да влоши състоянието на паметта по-бързо в рамките на няколко години.

На практика повечето потребители вероятно ще подменят телефоните си, преди да се случи катастрофална повреда на паметта. Въпреки това, опасението е реално, особено при по-евтини устройства, използващи по-бавна eMMC памет вместо по-бързи UFS чипове.

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

ЕС ядоса Google, като поиска да отвори Android за AI

Виртуалната памет може наистина да помогне на телефони от нисък клас с много ограничена физическа памет – особено на устройства с 4GB RAM. В тези ситуации функцията може да намали сривовете на приложенията, да подобри стабилността и да позволи на повече приложения да останат отворени едновременно.

Ключовата дума е стабилност, а не скорост. Някои потребители на емулатори и хора, които работят с много приложения едновременно, също твърдят, че swap паметта помага да се избегнат сривове поради липса на памет по време на взискателни натоварвания. Но за съвременните устройства от среден клас и флагмански устройства с 8GB, 12GB или дори 16GB реална RAM , ползите стават много по-малко очевидни.

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат в ежедневието

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Онлайн общностите са пълни с потребители, които твърдят, че телефоните им са станали по-бързи след изключване на виртуалната RAM. Ако телефонът ви има достатъчно физическа RAM, принуждаването на системата да управлява допълнително swap пространство може да доведе до ненужно натоварване, вместо да подобри производителността. В случай, че устройството ви има 8GB RAM или повече, деактивирането на виртуалната RAM може всъщност да подобри бързината на работа и живота на батерията.

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

AI не успява да спечели доверието на хората

В крайна сметка, виртуалната RAM не е нито чудо, нито измама. Това е компромис. Тя жертва скоростта за гъвкавост, използвайки по-бавно хранилище, за да компенсира ограничената физическа памет. В някои ситуации този компромис е полезен.