Технологии

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Много смартфони вече предлагат поне 8GB или 12GB системна памет, която надграждат допълнително с "виртуална" памет. Функцията трябва да помогне за работата с много приложения, но се оказва, че може и да е в основата на някои проблеми на смартфоните

Мартин Дешев Мартин Дешев

10 май 2026, 07:16
Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона
Източник: iStock

С ъвременните телефони с Android обичат да рекламират големи количества RAM. Телефон с 8GB физическа памет може да твърди, че предлага 16GB RAM благодарение на функции, наречени RAM Plus, RAM Boost, Extended RAM или Virtual RAM. На хартия звучи впечатляващо: повече памет, по-плавна работа и по-бърза производителност без допълнителен хардуер.

Но в действителност виртуалната RAM не винаги може да помогне на телефона, а в някои случаи дори може да го направи по-бавен, отбелязва MakeUseOf. Виртуалната RAM работи, като заема част от вътрешната памет на телефона (мястото, където запазвате снимки и приложения) и я третира като временна памет. Когато действителната физическа RAM памет се запълни, системата премества „спящи“ или нископриоритетни приложения, като калкулатор или статичен раздел на браузъра, в това виртуално пространство, за да предотврати пълното им затваряне. 

Самата идея не е нова. Компютрите използват системи за размяна на памет и пейджинг от десетилетия. В телефоните производителите я предлагат като начин за подобряване на мултитаскинга и поддържане на повече приложения отворени във фонов режим. 

Apple има най-хубавия сериозен проблем

Проблемът е в скоростта. Физическата RAM е изключително бърза. Вътрешната памет на телефона е все още драстично по-бавна. И тази разлика е от значение. 

Когато отворите отново приложение, което е било „паркирано“ във виртуална RAM, процесорът трябва да изтегли тези данни обратно от по-бавното хранилище. Това често води до забележимо забавяне, което кара телефона да изглежда бавен, дори ако има процесор от най-висок клас. Чрез разширяване на паметта по този начин, Android получава повече място за управление. На устройство, което вече има 12GB физическа RAM памет, това често е решение на проблем, който не съществува, тъй като 12GB са повече от достатъчни за почти всяка съвременна мобилна задача. 

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Кой ще плати цената за възхода на AI

Когато виртуалната RAM памет се използва интензивно, Android трябва постоянно да премества данни между физическата RAM и вътрешната памет. Този процес отнема време и изразходва системни ресурси, което може да доведе до повишено загряване и по-бързо изтощаване на батерията по време на интензивна работа. 

За разлика от RAM паметта, вътрешната памет има ограничен живот, базиран на това колко пъти се записват данни в нея. Използването ѝ като виртуална RAM я подлага на постоянни цикли на четене/запис, което технически може да влоши състоянието на паметта по-бързо в рамките на няколко години. 

На практика повечето потребители вероятно ще подменят телефоните си, преди да се случи катастрофална повреда на паметта. Въпреки това, опасението е реално, особено при по-евтини устройства, използващи по-бавна eMMC памет вместо по-бързи UFS чипове. 

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

ЕС ядоса Google, като поиска да отвори Android за AI

Виртуалната памет може наистина да помогне на телефони от нисък клас с много ограничена физическа памет – особено на устройства с 4GB RAM. В тези ситуации функцията може да намали сривовете на приложенията, да подобри стабилността и да позволи на повече приложения да останат отворени едновременно.

Ключовата дума е стабилност, а не скорост. Някои потребители на емулатори и хора, които работят с много приложения едновременно, също твърдят, че swap паметта помага да се избегнат сривове поради липса на памет по време на взискателни натоварвания. Но за съвременните устройства от среден клас и флагмански устройства с 8GB, 12GB или дори 16GB реална RAM , ползите стават много по-малко очевидни.

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат в ежедневието

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Онлайн общностите са пълни с потребители, които твърдят, че телефоните им са станали по-бързи след изключване на виртуалната RAM. Ако телефонът ви има достатъчно физическа RAM, принуждаването на системата да управлява допълнително swap пространство може да доведе до ненужно натоварване, вместо да подобри производителността. В случай, че устройството ви има 8GB RAM или повече, деактивирането на виртуалната RAM може всъщност да подобри бързината на работа и живота на батерията.

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

AI не успява да спечели доверието на хората

В крайна сметка, виртуалната RAM не е нито чудо, нито измама. Това е компромис. Тя жертва скоростта за гъвкавост, използвайки по-бавно хранилище, за да компенсира ограничената физическа памет. В някои ситуации този компромис е полезен.

Редактор: Мартин Дешев
Android смартфон мобилен телефон софтуер хардуер технологии
Последвайте ни
Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Билет за мир на Босфора: 5 причини да зарежете всичко и да летите до Истанбул още сега

Любопитно Преди 17 минути

Минимум неща, максимум емоции. Казваме ви как да „рестартирате“ напълно ума си за 3 дни в Турция

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Свят Преди 8 часа

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Свят Преди 10 часа

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

България Преди 11 часа

Това се посочва в доклад на кмета, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Свят Преди 11 часа

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

България Преди 12 часа

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

Пламен Абровски

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

България Преди 12 часа

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

България Преди 13 часа

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

България Преди 13 часа

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

<p>Идентифицираха &bdquo;нулевия&nbsp;пациент&ldquo; на хантавируса на круизния кораб</p>

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Свят Преди 13 часа

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри“ на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Свят Преди 14 часа

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

България Преди 14 часа

„Хората идват, гледат и си тръгват. Цените ги плашат, а и в големите магазини често е по-евтино“, споделя продавачка на зеленчуци

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

Свят Преди 15 часа

Това заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Свят Преди 15 часа

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

България Преди 15 часа

Криминалисти разкриха наркооранжерия в „Дружба”

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 10 май, неделя

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям като герои от „Бриджъртън“

Edna.bg

Терор в Прага: Ултраси на Славия нахлуха и атакуваха играчи и фенове на Спарта

Gong.bg

Реал Сосиедад и Бетис със зрелищно равенство

Gong.bg

Дъжд в Източна България в неделя

Nova.bg

Единайсет души са ранени и откарани в болници след експлозия на плавателен съд край Маями

Nova.bg