Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Т ъй като дигиталните заплахи стават все по-сложни, Google стартира нова всеобхватна инициатива за засилване на сигурността в цялата си екосистема, фокусирайки се върху проактивна защита с помощта на изкуствен интелект. Тя бележи преход от реактивна защита към модел, при който системите на Google предвиждат и неутрализират измами, мошеничества и кибератаки, преди да достигнат до крайния потребител. Чрез използването на най-модерните си модели с изкуствен интелект, компанията изгражда по-устойчива „крепост“ за милиардите хора, които разчитат на нейните платформи ежедневно.

Онлайн измамите се разраснаха в световен мащаб през последните няколко години, подхранвани от генеративни инструменти с изкуствен интелект, способни да създават реалистични фишинг имейли, фалшиви чатове за поддръжка на клиенти, клонирани гласове и измамни уебсайтове за секунди. Според Центъра за безопасност на Google, почти един на всеки четирима души по света е бил засегнат от онлайн измами или опити за измама.

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google твърди, че съвременните измами вече не са изолирани операции, управлявани от малки групи. Вместо това, те все по-често включват високо организирани глобални престъпни мрежи, използващи автоматизация и изкуствен интелект, за да атакуват едновременно милиони жертви. В отговор на това Google вгражда изкуствен интелект директно в своята инфраструктура за сигурност.

Един от най-големите фокуси на компанията е откриването на измами. Google твърди, че системите ѝ за машинно обучение вече могат да идентифицират подозрителни модели на поведение, фалшиви уебсайтове и измамни съобщения в много по-голям мащаб от традиционните филтриращи системи. Модели също се използват за бързо разпознаване на нови тактики за измами, преди да се разпространят широко.

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?

Компанията твърди, че успешно открива и спира 99% от спам съобщенията преди да стигнат до пощенските кутии на потребителите. Google подобри функцията „Безопасно сърфиране“ на Chrome, за да анализира семантичното намерение на уебсайтовете в реално време, което позволява да се маркират фишинг сайтове с „нулев час“ – злонамерени страници, които се появяват и изчезват за минути.

Google използва модели на Gemini, за да одитира милиони приложения в Play Store, като по-специално търси скрит код, който може да се активира след инсталирането, за да открадне банкови или лични данни. За потребителите на Android се внедряват нови AI филтри, които откриват уникалните разговорни ритми, използвани при финансови измами, предупреждавайки потребителите в реално време, ако обаждащият се вероятно е измамен агент, опитващ се да получи отдалечен достъп до устройството им.

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Компанията разшири технологията за откриване на измами, базирана на Gemini, за обаждания и съобщения, първоначално въведена на устройства Pixel, а сега се разпространява и на повече телефони с Android от производители. Системата може да анализира разговорите в реално време и да предупреждава потребителите, когато обаждащият се или съобщението изглеждат подозрителни.

Самото търсене също става все по-агресивно срещу измамнически уебсайтове. Google твърди, че нейните системи с изкуствен интелект вече улавят 20 пъти повече страници, свързани с измами, в сравнение с по-ранните методи за откриване.

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат в ежедневието

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Компанията също така засилва партньорствата извън собствената си екосистема. На неотдавнашната Глобална среща на върха на ООН за измамите във Виена, Google се присъедини към компании, включително Microsoft, Meta, Amazon и OpenAI, за да подпишат Индустриалното споразумение срещу онлайн измами и престъпления. Споразумението се фокусира върху споделянето на информация за заплахи, координирането на защитните мерки и подобряването на международното сътрудничество срещу онлайн престъпните мрежи.

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

ЕС ядоса Google, като поиска да отвори Android за AI

Google признава, че никоя система не може да спре напълно всяка измама. Ето защо много от новите инструменти на компанията се фокусират не само върху блокирането на заплахи, но и върху обучението на потребителите и подпомагането им да разпознават подозрително поведение по-бързо. Функции като Circle to Serach, предупреждения за безопасно сърфиране и подобрени системи за проверка са предназначени да насърчат потребителите да проверяват отново непознати връзки, телефонни номера и заявки.