Технологии

Експерт: Прахосваме трилиони за развитието на AI

Според експерта по криптовалути Артър Хейс човечеството в момента "прахосва мулти-трилиони долари" за центрове за данни и AI без мярка, което ще доведе до типичен сценарий, който е виждан и други пъти: прекалено много пари и голям срив

Мартин Дешев Мартин Дешев

8 октомври 2026, 11:31
Експерт: Прахосваме трилиони за развитието на AI
Източник: iStock/GettyImages

И Т компаниите изграждат огромни центрове за данни, купуват огромни количества скъпи чипове и сключват все по-амбициозни сделки, за да си осигурят изчислителен капацитет за години напред. Всичко се прави в опит да се поддържа и дори ускори развитието на изкуствения интелект, както и да се осигури по-добра позиция на пазара. Все по-трудно е да се избегне очевидният въпрос: инвестираме ли в бъдещето или просто харчим твърде много пари, защото никой не иска да бъде компанията, пропуснала революцията на изкуствения интелект? 

Бившият изпълнителен директор на BitMEX Артър Хейс категорично се причислява към втория лагер. В интервю за CNBC Хейс заяви, че човечеството „прахосва трилиони долари“ за центрове за данни, обслужващи изкуствения интелект, като прогнозира, че настоящият бум в изграждането на инфраструктура в крайна сметка ще доведе до създаването на много по-голям изчислителен капацитет, отколкото пазарът реално изисква. А това ще означава и голям срив.

Как да впрегнем изкуствения интелект за по-спокойна работа, а не за сляпа продуктивност

Най-големият проблем е, че разходите за изкуствен интелект са се превърнали отчасти в състезание. Технологичните компании не могат да си позволят да приемат, че днешната инфраструктура ще бъде достатъчна. Ако конкурент има повече графични процесори, повече центрове за данни и достъп до повече изчислителна мощност, той би могъл потенциално да разработи по-добри модели и продукти. Това създава мощен стимул първо да се строи, а за възвръщаемостта на инвестицията да се тревожи по-късно.

OpenAI спря обучението на AI след като модел "избяга"

Nvidia: Ако има опасни AI проекти, трябва да ги спрем

Това не означава, че парите се губят. Изграждането на центрове за данни, полупроводников капацитет и електрическа инфраструктура създава активи, които могат да продължат да бъдат полезни, дори ако AI очакванията не се реализират. Изчислителната мощност може да стане драстично по-евтина и по-изобилна в резултат на днешните инвестиции, потенциално давайки възможност за приложения, които в момента изглеждат икономически непрактични. Това ще е от полза за потребителите и разработчиците, но може да е проблем за компаниите, които са изградили инфраструктурата. За тях ще отнеме доста по-дълго време да си върнат инвестицията, а хардуерът ще остарява и ще се нужда от подмяна, което допълнително удължава времето за връщане на вложените средства.

Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама

Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега, но и най-евтините откъм ресурси

Съществува и съществена разлика между това самият изкуствен интелект да е обект на преувеличен ентусиазъм и това инфраструктурата за него да е изградена в излишък. Изкуственият интелект може да се окаже наистина революционен дори инвеститорите да влагат прекомерни средства в него. Интернет предоставя полезен исторически паралел. „Дот-ком“ балонът в крайна сметка се спука, унищожавайки огромен капитал, но самият интернет не изчезна. Напротив, голяма част от инфраструктурата и технологиите, разработени през онзи период, спомогнаха за създаването на последвалата дигитална икономика.

Същото може да се случи и с изкуствения интелект. Опасността се крие във факта, че в момента инвеститорите залагат на бъдеще, в което компаниите за AI ще генерират огромни приходи. Ако тези приходи не се реализират достатъчно бързо, компаниите и финансовите институции, финансиращи инфраструктурата, могат да се окажат с огромни задължения. Хейс очаква подобен дисбаланс в крайна сметка да предизвика срив и евентуално държавна намеса за спасяване на сектора.

OpenAI спря обучението на AI след като модел "избяга"

Nvidia: Ако има опасни AI проекти, трябва да ги спрем

Съществува обаче и друга възможност. AI може да се окаже толкова полезен, че днешните на пръв поглед прекомерни разходи да се окажат необходими. Ако бизнесът установи, че AI може драстично да намали разходите, да автоматизира ценни дейности и да създаде изцяло нови пазари, днешната инфраструктура може в крайна сметка да изглежда не толкова като „балон“, колкото като важна първоначална инвестиция.

Вероятно пилеем известни средства за AI и наистина се влагат твърде много пари твърде рано. Всяка технологична революция е съпътствана от фалирали компании, неуспешни идеи и инфраструктура, изградена за пазари, които така и не се появяват.

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

Шеф на Apple: Влудявате ме като правите това с iPhone

В краткосрочен план пазарните корекции изглеждат неизбежни, тъй като капацитетът изпреварва възможностите за монетизация. Но след като спекулативният балон се спука, тази уж пропиляна инфраструктура ще се превърне в достъпната основа, върху която ще се гради истинската икономика на изкуствения интелект. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект чатбот чат софтуер технологии киберсигурност лични данни интернет AI агент
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Нова екзекуция на Криста Пайк може да е невъзможна заради евентуално мозъчно увреждане

Нова екзекуция на Криста Пайк може да е невъзможна заради евентуално мозъчно увреждане

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Пазарният успех на Audi RS5 е много по-голям от очакванията

Пазарният успех на Audi RS5 е много по-голям от очакванията

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

„Откъде да знам, аз обичам пържоли!“: Мелания учила Тръмп да произнася „веган“

Свят Преди 5 минути

Редица проучвания показват, че щатският представител Джим Таларико има шанс да стане първият демократ, спечелил избори на ниво щат в Тексас от повече от три десетилетия,

Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 17 минути

Цвети Петрова и Боби Турбото ще помагат на изпълнителя в търсенето на музикален талант тази неделя в 20:00 по NOVA

Кървав ужас в Полша: 15-годишен уби служител в училище, учители го обезвредиха

Кървав ужас в Полша: 15-годишен уби служител в училище, учители го обезвредиха

Свят Преди 21 минути

15-годишен младеж намушка смъртоносно 37-годишен служител и рани директора и учител в начално училище в Полша. Това е второто кърваво нападение с нож в страната за последните 24 часа, а полицията вече задържа и трети заподозрян

Четирима арестувани при наркосделка в София: Задържани са близо 9 кг марихуана

Четирима арестувани при наркосделка в София: Задържани са близо 9 кг марихуана

България Преди 27 минути

Дрогата е била разпределена в три обекта, а един от задържаните вече е осъждан за разпространение на наркотици

Мария Мачадо

Къде изчезна носителката на Нобелова награда за мир? 7 неуспешни опита на Мария Мачадо за завръщане у дома

Свят Преди 33 минути

Година след спечелването на Нобеловата награда за мир и месеци след свалянето на Николас Мадуро, опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо остава блокирана в чужбина. Въпреки подкрепата на народа, седем нейни опита за завръщане у дома пропаднаха

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Свят Преди 49 минути

Обезпокоителни кадри от полицейска камера, заснети веднага след нападението, които излизат на бял свят чак сега, а инцидентът е станал на 6 януари 2023 г., показват как момчето заплашва полицаите и псува вулгарно

<p>Работите на два договора? Важните правила за ползването на отпуск</p>

Работите на две места? Отпускът трябва да се плаща по двата договора

Парите ни Преди 49 минути

Съдът на ЕС постанови, че заплащането за годишния отпуск и надбавките за храна на хората с втори, почасов договор трябва да отчитат реално отработеното и по двата договора

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

България Преди 1 час

Депутатът заяви, че по нареждане на директора на областното управление е задържан младеж, на когото е нанесен побой от униформени

Криста Пайк

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

Свят Преди 1 час

50-годишната Пайк, която беше осъдена на смърт за убийството на Колийн Слемър заедно с тогавашния си приятел през 1995 г., оцеля след две смъртоносни инжекции на 30 септември. Експерти описват случая като безпрецедентен

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Парите ни Преди 1 час

Съдът на ЕС постанови, че превозвачът не може да откаже обезщетение само защото е имало решение на въздушния контрол

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

България Преди 1 час

Външният министър определи коридора като стратегическа ос между Черно и Адриатическо море, свързана с икономиката, сигурността и геополитиката на Европа

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Любопитно Преди 1 час

Чудовищният улов от 506 кг е с над 68 кг по-тежък от досегашното най-добро постижение за щата Ню Хемпшър

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

Президентски избори Преди 1 час

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

България Преди 1 час

Той призова президентът Йотова да разсекрети част от стенограмата от КСНС

Меган Фокс

Старо видео с Меган Фокс предизвика остри критики заради външния ѝ вид

Любопитно Преди 2 часа

Стар видеоклип на Меган Фокс предизвика остри реакции в социалните мрежи относно външния ѝ вид. Истината зад кадрите обаче разкрива съвсем друг контекст, докато феновете предупреждават за дигитална манипулация и нереалистични очаквания към актрисите

Загадките на Рупите и един изчезнал град в новия епизод на „Свобода на колела“

Загадките на Рупите и един изчезнал град в новия епизод на „Свобода на колела“

Любопитно Преди 2 часа

Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Красиви крака: От древния Рим до TikTok – защо грижата за тях е по-актуална от всякога

Edna.bg

Иван и Андрей: За децата, големите мечти и шоубизнеса

Edna.bg

Външният министър ще извика Митрофанова, ако се докаже, че атаката на два кораба в Черно море е руска

Nova.bg

Рейтингът на университетите за 2026 г.: Кои са лидерите и къде дипломата носи най-високи доходи?

Nova.bg