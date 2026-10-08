Експерт: Прахосваме трилиони за развитието на AI

И Т компаниите изграждат огромни центрове за данни, купуват огромни количества скъпи чипове и сключват все по-амбициозни сделки, за да си осигурят изчислителен капацитет за години напред. Всичко се прави в опит да се поддържа и дори ускори развитието на изкуствения интелект, както и да се осигури по-добра позиция на пазара. Все по-трудно е да се избегне очевидният въпрос: инвестираме ли в бъдещето или просто харчим твърде много пари, защото никой не иска да бъде компанията, пропуснала революцията на изкуствения интелект?

Бившият изпълнителен директор на BitMEX Артър Хейс категорично се причислява към втория лагер. В интервю за CNBC Хейс заяви, че човечеството „прахосва трилиони долари“ за центрове за данни, обслужващи изкуствения интелект, като прогнозира, че настоящият бум в изграждането на инфраструктура в крайна сметка ще доведе до създаването на много по-голям изчислителен капацитет, отколкото пазарът реално изисква. А това ще означава и голям срив.

Как да впрегнем изкуствения интелект за по-спокойна работа, а не за сляпа продуктивност

Най-големият проблем е, че разходите за изкуствен интелект са се превърнали отчасти в състезание. Технологичните компании не могат да си позволят да приемат, че днешната инфраструктура ще бъде достатъчна. Ако конкурент има повече графични процесори, повече центрове за данни и достъп до повече изчислителна мощност, той би могъл потенциално да разработи по-добри модели и продукти. Това създава мощен стимул първо да се строи, а за възвръщаемостта на инвестицията да се тревожи по-късно.

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Това не означава, че парите се губят. Изграждането на центрове за данни, полупроводников капацитет и електрическа инфраструктура създава активи, които могат да продължат да бъдат полезни, дори ако AI очакванията не се реализират. Изчислителната мощност може да стане драстично по-евтина и по-изобилна в резултат на днешните инвестиции, потенциално давайки възможност за приложения, които в момента изглеждат икономически непрактични. Това ще е от полза за потребителите и разработчиците, но може да е проблем за компаниите, които са изградили инфраструктурата. За тях ще отнеме доста по-дълго време да си върнат инвестицията, а хардуерът ще остарява и ще се нужда от подмяна, което допълнително удължава времето за връщане на вложените средства.

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Съществува и съществена разлика между това самият изкуствен интелект да е обект на преувеличен ентусиазъм и това инфраструктурата за него да е изградена в излишък. Изкуственият интелект може да се окаже наистина революционен дори инвеститорите да влагат прекомерни средства в него. Интернет предоставя полезен исторически паралел. „Дот-ком“ балонът в крайна сметка се спука, унищожавайки огромен капитал, но самият интернет не изчезна. Напротив, голяма част от инфраструктурата и технологиите, разработени през онзи период, спомогнаха за създаването на последвалата дигитална икономика.

Същото може да се случи и с изкуствения интелект. Опасността се крие във факта, че в момента инвеститорите залагат на бъдеще, в което компаниите за AI ще генерират огромни приходи. Ако тези приходи не се реализират достатъчно бързо, компаниите и финансовите институции, финансиращи инфраструктурата, могат да се окажат с огромни задължения. Хейс очаква подобен дисбаланс в крайна сметка да предизвика срив и евентуално държавна намеса за спасяване на сектора.

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Съществува обаче и друга възможност. AI може да се окаже толкова полезен, че днешните на пръв поглед прекомерни разходи да се окажат необходими. Ако бизнесът установи, че AI може драстично да намали разходите, да автоматизира ценни дейности и да създаде изцяло нови пазари, днешната инфраструктура може в крайна сметка да изглежда не толкова като „балон“, колкото като важна първоначална инвестиция.

Вероятно пилеем известни средства за AI и наистина се влагат твърде много пари твърде рано. Всяка технологична революция е съпътствана от фалирали компании, неуспешни идеи и инфраструктура, изградена за пазари, които така и не се появяват.

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В краткосрочен план пазарните корекции изглеждат неизбежни, тъй като капацитетът изпреварва възможностите за монетизация. Но след като спекулативният балон се спука, тази уж пропиляна инфраструктура ще се превърне в достъпната основа, върху която ще се гради истинската икономика на изкуствения интелект.