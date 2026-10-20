Технологии

Европейски телекоми искат услуга срещу Starlink на Мъск

Сателитният интернет достъп на компанията на Илон Мъск мотивира обединението на четири от най-големите мобилни оператори в Европа, които може да се обединят в създаването на конкурентна платформа, за да не загубят клиенти и да предлогат алтернатива

Мартин Дешев Мартин Дешев

20 октомври 2026, 10:07
Европейски телекоми искат услуга срещу Starlink на Мъск
Източник: Getty Images

Н ай-големите телекомуникационни компании в Европа се подготвят да се конкурират със Starlink на Илон Мъск, на фона на нарастващите опасения относно зависимостта на континента от сателитна инфраструктура, контролирана от чуждестранни технологични компании. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone подписаха писмо за намерение, с което ще проучат възможността за съвместно участие в търг за радиочестотен спектър, който би позволил на смартфоните да се свързват директно със сателити, съобщава Financial Times.

Инициативата би предоставила на европейските оператори потенциален път към бързо развиващия се пазар за сателитни услуги, насочени директно към крайните устройства. Това е сфера, в която Starlink вече си изгражда значително присъствие. Вместо сами да извеждат в орбита изцяло нова сателитна инфраструктура, четирите компании възнамеряват да създадат наземната част и да си сътрудничат със сателитен партньор, който предстои да бъде избран. 

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Технологията за директна връзка с устройства позволява на съвместими мобилни телефони да комуникират със сателити, което разширява обхвата на свързаност отвъд пределите на традиционните мобилни мрежи. Това би могло да помогне за премахване на "слепите точки" в покритието в отдалечени райони, да осигури допълнителна възможност за комуникация при прекъсвания на мрежата и да повиши устойчивостта на критично важни услуги. 

За потребителите ползата мобилна свързаност на места, където традиционните базови станции не могат да осигурят надеждно покритие. Сателитните услуги биха допълнили съществуващите мрежи, вместо да ги заменят, като наземната инфраструктура ще продължи да поема по-голямата част от ежедневния мобилен трафик. 

Операторите заявяват, че предложената от тях инициатива ще разшири покритието в недостатъчно обслужени райони, ще засили устойчивостта на обществените мрежи и ще защити критичните комуникации. Те също така искат услугата да бъде достъпна за мобилните оператори при открити и недискриминационни условия, което би позволило на конкурентни доставчици да предлагат сателитна свързаност, без да се налага всеки от тях да изгражда собствена система. 

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Според източници, участващи в обсъжданията, съвместното предприятие е получило негласно, но положително одобрение от страна на Европейската комисия. Европейският съюз активно прокарва индустриални политики, насочени към защита на ключова космическа инфраструктура и гарантиране на отговорно европейско управление. Чрез координиране на усилията си тези телекомуникационни гиганти се надяват да предотвратят попадането на критично важни честоти за мобилни сателитни комуникации изцяло под контрола на чуждестранни частни монополи.

Обширната сателитна мрежа на Starlink се превърна във важен инструмент за комуникация, но нарастващото ѝ влияние повдига и въпроси относно това какъв обем контрол правителствата и бизнесът трябва да оставят в ръцете на един частен оператор. Европейската комисия предложи да се запази част от честотния спектър в обхвата 2 GHz за европейски участници, предоставящи мобилни сателитни услуги. В момента тези честоти се използват от американските компании Viasat и EchoStar, чиито лицензи изтичат през следващата година. Това предложение създаде напрежение във връзките с Вашингтон и американските сателитни оператори, които твърдят, че ограничаването на достъпа би могло да подкопае конкуренцията и свързаността.

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Навлизането на пазара за сателитна връзка директно към крайните устройства обаче няма да бъде лесно. Starlink вече притежава огромно предимство благодарение на хилядите си действащи сателити в орбита и установените партньорства. Съществуващите европейски алтернативи, като Eutelsat, разполагат с едва малка част от общия капацитет за пренос на данни на Starlink, което означава, че пред регионалните конкуренти стои изключително трудна задача. 

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Решението на европейските оператори да потърсят общ партньор в сателитния сектор показва, че са готови за решителни стъпки. Съвкупната им клиентска база и съществуващата мобилна инфраструктура биха могли да осигурят солидна основа за интегриране на сателитни услуги в традиционните мрежи. Но най-важното липсва - срокове, в които ще се случи.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Starlink Илон Мъск мобилни оператори сателитен интернет технологии
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