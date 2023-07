Тази вечер наблюдавайте първата суперлуна за годината

П ървото пълнолуние за юли ще е едно от най-близките до Земята за годината и едно от най-ниско разположените, ако се наблюдава от Северното полукълбо.

Обърнатата към Земята страна на луната ще бъде напълно осветена от слънцето в понеделник, 3 юли. Тя ще бъде в съзвездието Стрелец и ще изглежда яркa и пълнa.

Пълнолунието през юли е станало известно като „Луната Бък“ (Buck), тъй като рогата на мъжките елени (bucks) растат по това време. Феноменът е познат още като гръмотевична луна, сенна луна, сьомгова луна и малинова луна.

„Луната Бък“ се описва като суперлуна, защото ще бъде малко по-близо до Земята от обикновеното, така че ще изглежда малко по-голяма и по-ярка. Луната има елиптична орбита спрямо Земята, така че всеки месец има точка на перигей (най-близко разстояние) и апогей (най-далечно разстояние). Средното разстояние на перигея и апогея може да варира съответно от 363 400 до 405 500 километра. Ако Луната попада в рамките на 90% от перигея за даден месец, се квалифицира като суперлуна, според Фред Еспенак, астроном и бивш изчислител на затъмнения за НАСА.

