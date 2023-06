Откритие: Ключов елемент за живота извира от ледената океанска луна на Сатурн

М еждународен екип откри следи от натриеви фосфати - сол, която понякога се използва в деликатесите тук, на Земята - в леден шлейф, изстрелян от подповърхностен океан на Енцелад, една от луните на Сатурн.

Това не означава, че някой консервира месо около Сатурн; фосфатите са основна ключова съставка в химията на геологията и биологията. Астрономите отдавна се интересуват от океаните на други светове, тъй като водата е основно изискване за живота, какъвто го познаваме. Ако тези извънземни океани също съдържат соли и органични молекули, както земните океани, те също биха могли да поддържат живот.

Трудността при подземните океани е, че те са заключени под дебела, ледена кора, където роботите изследователи на НАСА все още не могат да достигнат. Но Енцелад удобно изригва от време на време, изхвърляйки материал от скрития си океан в огромен шлейф от воден лед. Първоначално тези шлейфове бяха открити от космическия кораб на НАСА "Касини", който обикаляше около Сатурн в продължение на 13 години и дори прелетя през някои от шлейфовете на Енцелад, събирайки информация по пътя си.

Когато "Касини" открива шлейфовете по време на обиколката си около Сатурн, учените откриват следи от натриеви соли (като натриев хлорид, известен още като готварска сол, и натриев бикарбонат, по-известен като сода за хляб), което подсказва за химията в океаните под него. Но "Касини" не беше проектирана да изследва ледени шлейфове и мистериозни океани. Това ново изследване използва информация от анализатора на космически прах на "Касини", първоначално предназначен да установи състава на праха от пръстените на Сатурн, за да намери нова гледна точка към плуговете.

